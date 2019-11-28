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شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكن علاج الهالات السوداء! والان مع التفاصيل
الخميس 28 نوفمبر 2019
كثيرات هنّ من يعانين وينزعجن من الهالات السوداء التي تشوه نقاء الوجه، وبدلاً من إنفاق الكثير من المال على الكريمات الصيدلانية المكلفة، يمكن علاج الهالات السوداء بطريقة أخرى باستخدام علاجات طبيعية أكثر تأثيراً وأماناً.
قد تظهر الهالات الداكنة عند مشاهدة التلفزيون لفترات طويلة أو حين تظلين مستيقظة طوال الليل أمام شاشة الكمبيوتر، ولكن يمكن محو هذه الهالات السوداء باستخدام الكثير من العلاجات المتوفرة اليوم دون إنفاق الكثير من المال.
كيف يمكن إعداد هذا العلاج؟
كل ما ستحتاجين إعداده هو مكعبات الثلج الخاصة لعلاج الهالات الداكنة بشكل فعال، وإليك المكونات:
- ملعقة، يفضل صغيرة، من البابونج والبقدونس
- نصف لتر من الماء الساخن
حين تصبح الأعشاب جاهزة، صبي عليها الماء واتركي المزيج يختلط لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات.
يجب صب المزيج في قالب ثلجي ووضعه في الفريزر إلى أن تحصلي على مكعبات ثلج بالأعشاب والتي يمكنك بمساعدتها عمل تدليك تحت العينين للتخلص من الهالات الداكنة.
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