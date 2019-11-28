نصائح ذهبية لمعالجة شقوق وتكسر الأظافر!.. تعرفي عليها

الخميس 28 نوفمبر 2019

تشكو العديد من السيدات من مسألة شقوق وتكسر الأظافر والتي تشوه جمال وأنوثة يديها، وذلك بالطبع يعود لعوامل وأسباب كثيرة وعديدة أبرزها طريقة التغذية والتعرض للمواد الكيميائية الموجودة في مواد التنظيف وغيرها.



ولعلاج هذه المشكلة عليك اتباع مجموعة من النصائح القيمة التي جمعناها لك من الخبراء والتي يمكنك تطبيقها للتمتع بأظافر جميلة وقوية:

- تجنبي كل ما يمكن أن يلحق الضرر بأظافرك كالكلور ومنتجات التنظيف والشمس، حيث تتسبب كل تلك العوامل بجفاف الأظافر وضعفها وسهولة كسرها. ولا تغفلي ارتداء القفازات عند قيامك بتنظيف المنزل.

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- قومي باختيار طلاء بنوعية جيدة للأظافر ومزيل بنوعية جيدة أيضاً لأن النوعيات الرديئة من طلاء الأظافر ومزيلها هي أحد الأسباب الرئيسية لتعرض الظفر للتشقق و الكسر. مع مراعاة عدم برد جوانب الأظافر كي لا تضعف وتكون سهلة التشقق والكسر.

- من الضروري جداً الاهتمام جيداً بالتغذية وتناول الأطعمة المفيدة للأظافر كتلك الغنيَّة بالحديد والكالسيوم والزنك والبوتاسيوم مثل الكرفس والزبادي والتونة والقرفة وفول الصويا والبيض فذلك سيمد الجسم بالمعادن التي يحتاجها.

احرصي على أن يتضمن غذاءك أحد تلك المنتجات بشكل يومي لتستطيعي التغلب على هذه المشكلة.