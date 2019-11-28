احذري.. 10 مخاطر لحبوب منع الحمل!

الخميس 28 نوفمبر 2019

مقارنةً بوسائل منع الحمل الكثيرة التي تزخر بها أسواق اليوم، تُعتبر حبوب منع الحمل الوسيلة الأكثر أماناً كونها تُعوّل على مكوّنات شبيهة إلى حدّ كبير بتركيبة هرموني الأستروجين والبروجيسترون، كما أنها الأكثر فعاليةً كونها تضمن نتيجة أكيدة.



ولكنّها في المقابل كأيّ وسيلة منع حمل أخرى، لا تخلو من الأعراض السلبية أو التأثيرات الجانبية، نذكر لكِ فيما يلي الأبرز بينها:

- ظهور بقع دم في الفترة الممتدة ما بين الحيضين، لاسيما في الأشهر الثلاثة الأولى من بدء المواظبة على الحبوب. وفي حال طالت البقع لأكثر من خمسة أيام متتالية أو تحوّلت إلى نزيف لأكثر من 3 أيام، فسيكون من الأفضل مراجعة الطبيب بشأنها.

- الشعور بالغثيان الذي ريثما يختفي بعد مدة قصيرة. وللتخفيف من هذا العارض، جرّبي تناول حبة منع الحمل مع الطعام أو قبل الخلود إلى النوم.

- الشعور بآلام في الثدي تخفّ حدّتها بعد أسابيع من المواظبة على تناول حبوب منع الحمل. وللتخفيف من وطأة هذه الآلام، حاولي أن ترتدي حمّالة صدر داعمة وتُقلّصي من معدّل استهلاكك اليومي من الملح والكافيين.

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- الإحساس بصداع أليم ومستمر. وفي هذه الحالة عليك اللجوء فوراً إلى الطبيب.

- احتقان السوائل في الجسم لاسيما في منطقتي الثديين والوركين، الأمر الذي يزيد الوزن بعض الكيلوغرمات.

- تقلّبات في المزاج تصل في بعض الأحيان إلى حدّ الاكتئاب والتغيّرات العاطفية التي تستدعي استشارة الطبيب من دون أي تأخير.

- اضطراب الطمث أو تأخره دورةً كاملةً بوجود عدة عوامل مؤثرة، على غرار التوتر والمرض والتغيّرات الهرمونية واختلال وظيفة الغدّة الدرقية. وفي هذه الحالة، سيكون من الأفضل الخضوع لاختبار حمل منزلي قبل معادوة تناول الحبوب.

- تغيّرات في الرؤية لدى النساء اللواتي يستخدمن العدسات اللاصقة يومياً. وفي هذه الحالة، سيكون على هؤلاء استشارة طبيب العيون والأخذ بنصيحته.

لذا وبسبب كل هذه الأعراض فيجب أن تُوازني بين الفوائد التي تقدّمها حبوب منع الحمل والأضرار التي تنطوي عليها، وتسألي الطبيب عن رأيه العلمي المتجرّد قبل أن تتّخذي قرارك باللجوء إلى حبوب منع الحمل على اختلاف أنواعها.