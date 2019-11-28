تعرفي على استعمالات جديدة وغير متوقّعة لبودرة الماكياج!

الخميس 28 نوفمبر 2019

تعتبر بودرة الماكياج من المستحضرات التي لا يمكن الاستغناء عنها في إطلالتك المختلفة، والتي لا تنحصر مهمتها بدور أو بآخر بل تتخطاها لتصل إلى دائرة الاستعمالات الغريبة وغير المتوقعة، التي قد تكونين تسمعين بها للمرّة الأولى:



- برايمر ظلال العيون أو"تخفيف زيوت الجفون": قد تغفلين عن أهميّة تثبيت ظلال العيون من خلال التأكد من أنّ جفونك جاهزة لهذه المستحضر، والذي يمكن تحقيقه من خلال وضع القليل من الكونسيلر، ثمّ طبقة من البودرة، ثمّ البدء بوضع ظلال العيون، ما يجعل البودرة أكثر فاعليّة من البرايمر أحياناً.

- تخفيف تعرّق اليدين والقدمين: إذا كنت من اللواتي يعانين من التعرّق في القدمين أو اليدين، إعرفي أنّ بودرة ماكياجك غير المضغوطة يمكن أن تكون علاجاً لمشكلتك، من خلال وضع القليل منها على يديك وقدميك وفركها، لتلاحظي أنّ كل آثار التعرّق قد أزيلت في ثوان.

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- منع الآيلاينر من السيلان: يمكن لطبقة من بودرة الماكياج أن تكون عائقاً أمام سيلان خط الآيلاينر، لذا إرسمي خط الآيلاينر الممدود، وضعي بفرشاة صغيرة القليل من البودرة ومدّيه على خط الجفن العلوي، فهذه الطبقة لن تظهر للعيان، وستكون مثبّتة مثاليّة للآيلاينر.

- تعزيز دور الماسكارا: يمكن لبودرة الماكياج أن تؤدي دور بودرة الأطفال في تكثيف الرموش، من خلال وضع الماسكارا على الرموش، ثم القليل من بودرة الماكياج، والانتظار قليلاً قبل أن يتم وضع الطبقة الثانية، لتحصلي سريعاً على رموش شبيهة بالمستعارة.

- تثبيت أحمر الشفاه: هذه الحيلة ليست بجديدة، فكثير من خبراء التجميل والمحترفين في عالم الماكياج يتّبعونها، وعليك أنت أيضاً وضعها ضمن حساباتك من خلال وضع طبقة من بودرة الماكياج فوق أحمر الشفاه لتثبيته.