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شكرا لقرائتكم خبر عن 5 حلول للتخلص من رائحة السمك في المنزل! والان مع التفاصيل
الخميس 28 نوفمبر 2019
تعتبر رائحة السمك بعد الطبخ من الروائح النفاذة التى تصل الى حد الزفارة، وهى أكثر ما يُزعج الأسرة في المنزل، فهناك بعض الطرق الطبيعية التي تساعد على التخلص من رائحة السمك في المنزل منها:
- القرفة: تعتبر من أفضل الحيل لإزالة الروائح الكريهة في المنزل وامتصاصها.
قُم بوضع 4 أعواد من القرفة على ماء مغلية حتى تتبخر، مما سيساعد على التخلص من الرائحة النفاذة، وذلك لرائحتها الزكية التي لا يختلف عليها أحد.
-الليمون: تُقطع ثمرتين من الليمون، ووضعه في ماء مغلي حتى يتبخر.
- الفانيليا: تحضير ورقة ألمونيوم، ثم سكب كمية لا بأس بها من الفانيليا والإقفال عليها، ثم وضعها في الفرن، وفتحها، وستندهش من الرائحة الذكية.
- فتح نوافذ المنزل: يُنصح بفتح جميع نوافذ المنزل، وذلك لمساعدته في تهوية المكان من رائحة السمك النفاذة.
-الخل: وضع كمية قليلة من الخل في إناء معدني في ماء ساخن، وتركه حتى تغلى الماء، ثم تركه حتى يتحول إلى بخور.
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