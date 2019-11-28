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نصائح للتخلص من الكرش ودهون البطن

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 28 نوفمبر 2019

"النحافة كنز لا يفنى" هذه المقولة يرددها الأشخاص الذين يعانون من السمنة، خاصة مع معاناتهم من السمنة والدهون والوزن الزائد ويرغبون فى التخلص من الدهون فى بعض مناطق الجسم وخاصة البطن.

 

التخلص من دهون البطن

 

وفى هذا السياق، يشير المختصون الى أن الإصابة بالسمنة الجزئية أو زيادة حجم منطقة ما فى الجسم قد تتسبب فى شعورك بالإحراج، ولذا نجد الكثيرون، يريدون التخلص من الدهون فى هذا المكان. نصائح للحصول على نحافة البطن ويقدم استشارى السمنة والنحافة، بعض النصائح للتخلص من الكرش ودهون البطن، ومنها:

 

1- ممارسة الخاصة بشد البطن يوميا يخلصك من الوزن الزائد.

 

2- تناول 2 لتر من الماء يومياً يقضى على السمنة.

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3- الفواكه مفيدة جداً للجسم لأنها مليئة بالفيتامينات والألياف.

 

4- التقليل من تناول النشويات كالخبز والأرز والمكرونة.

 

5- مشروب الزنجبيل يساعد على تنحيف البطن.

 

6- الليمون مع الكمون يقضى على دهون بطنك ويساعد على إنقاص وزنك.

 

7- الإكثار من تناول الخضراوات.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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