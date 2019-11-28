نصائح للتخلص من الكرش ودهون البطن

الخميس 28 نوفمبر 2019

"النحافة كنز لا يفنى" هذه المقولة يرددها الأشخاص الذين يعانون من السمنة، خاصة مع معاناتهم من السمنة والدهون والوزن الزائد ويرغبون فى التخلص من الدهون فى بعض مناطق الجسم وخاصة البطن.



التخلص من دهون البطن

وفى هذا السياق، يشير المختصون الى أن الإصابة بالسمنة الجزئية أو زيادة حجم منطقة ما فى الجسم قد تتسبب فى شعورك بالإحراج، ولذا نجد الكثيرون، يريدون التخلص من الدهون فى هذا المكان. نصائح للحصول على نحافة البطن ويقدم استشارى السمنة والنحافة، بعض النصائح للتخلص من الكرش ودهون البطن، ومنها:

1- ممارسة الرياضة الخاصة بشد البطن يوميا يخلصك من الوزن الزائد.

2- تناول 2 لتر من الماء يومياً يقضى على السمنة.

Advertisements

3- الفواكه مفيدة جداً للجسم لأنها مليئة بالفيتامينات والألياف.

4- التقليل من تناول النشويات كالخبز والأرز والمكرونة.

5- مشروب الزنجبيل يساعد على تنحيف البطن.

6- الليمون مع الكمون يقضى على دهون بطنك ويساعد على إنقاص وزنك.

7- الإكثار من تناول الخضراوات.