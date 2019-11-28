شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل 10 علاجات طبيعية للتخلص من المشاكل الصحية الشائعة فى المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع " Prevention"، أن هناك عدة طرق طبيعية للتخلص من الكثير من المشاكل الصحية، والأمراض البسيطة التى تتعرض لها مثل، نزلات البرد، والألم، ومشاكل الجهاز الهضمي، والإسهال، وغير ذلك الكثير بدون تكلفة.

وقال الموقع: "لقد طلبنا من الأطباء استعراض عدد من المجموعات لعلاج الشعور بالألم في المنزل".. أهمها ما يلى:



الزنجبيل

أولا: الزنجبيل..

عندما تصيب بأنفلونزا المعدة، يمكن للزنجبيل أن يساعد في تخفيف الغثيان، والقيء، وتخفيف تشنجات المعدة، والانتفاخ، وتشير الدراسات السريرية إلى أن المواد الكيميائية الموجودة في الزنجبيل تعمل في المعدة والأمعاء، وكذلك في المخ والجهاز العصبي للسيطرة على الغثيان، استخدمه كتوابل في الوجبات، أو مضغ قطعة من الزنجبيل الطازج، أو حاول تناول كبسولات الزنجبيل.



زيت جوز الهند

زيت جوز الهند

ثانيا:

يميل الأشخاص المصابون بحب الشباب إلى الإفراط في تجفيف بشرتهم، ضع طبقة رقيقة من زيت جوز الهند، له خصائص مضادة للميكروبات، ومضادة للالتهابات، ومكوناته، بما في ذلك فيتامين E، تعمل على إصلاح حاجز الجلد وتساعد على الشفاء.



الارز البنى

ثالثا: الأرز البنى..

إذا كنت تعاني من نوبة إسهال، فقم بطهي الأرز البني في ضعف الكمية العادية من الماء، ثم قم بتصفيته، بمجرد أن يبرد، يمكن شربه، حيث إنه يخفف من الإسهال.



الثوم

الثوم..

رابعا :

تشير الدراسات، إلى أن الثوم له خصائص مناعية، فرم أو سحق فصًا واحدًا إلى ثلاث فصوص واتركها عرضة للهواء لبضع دقائق، هذا يعزز مركب الكبريت المسمى الأليسين، والذي يعمل كمضاد للميكروبات لقتل الفيروسات والبكتيريا، يمكن الطهو أن يدمر الأليسين، لذا أضيفي الثوم في نهاية الأطعمة المطهية.

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الكركمين..

خامسا:

الكركمين هو مركب مضاد للالتهابات في الكركم، ، أوصي به للألم المزمن مثل آلام الظهر، أو الأمراض الالتهابية.



اللبن كامل الدسم

الحليب كامل الدسم..

سادسا:

لحروق الفرن، أو حتى حروق الشمس في فصل الشتاء، ضع كمادات الحليب البارد، يحتوي الحليب ، وخاصة الحليب كامل الدسم ، على بروتينات تساعد الجلد على إصلاح نفسه، وحمض اللبنيك والدهون تساعد على ترطيب الجلد، إن الحفاظ على رطوبة البشرة هو أفضل طريقة لمساعدتها على التئام نفسها، كما أن الكمادات مهدئة للغاية.



ممارسة التمارين الرياضية

حاول التمرين ، الكثير من الراحة يمكن أن تضعف عضلاتك، والتي يمكن أن تسبب في الواقع الى حدوث آلام الركبة، ممارسة النشاط بديلاً أفضل وأكثر أمانًا للآثار الجانبية للعديد من أدوية الألم.



الشمر

بذور الشمر..

ثامنا:

الشمر هو طارد للغازات، يمكنك الحصول على بذور الشمر في قسم التوابل في معظم محلات السوبر ماركت، ويتم بيعها في محلات البقالة الهندية كوسيلة مساعدة في الجهاز الهضمي، حاول مضغ وابتلاع نصف ملعقة صغيرة من البذور في نهاية الوجبات.



الخل

تاسعا: الخل..

انقع كرة قطنية أو امسحها بالخل ويتم وضعها عدة مرات يوميًا، ووضعها على الحبوب أو البثور التى تسببها العدوى فيروسية في الطبقة العليا من الجلد، يعمل الخل كعلاج مطهر، لأن حموضته سامة للخلايا الفيروسية المكررة.

ماء الملح..

عاشرا:

غالبًا ما يحدث التهاب الحلق، بسبب عدوى فيروسية، والتي عادة ما تتحلل من تلقاء نفسها، لكن الخدوش والجروح تجعلها مؤلمة، والبلع يزيد من التهيج، لتسريع الشفاء قم بإذابة 1إلى 4 ملعقة صغيرة من الملح في كوب من الماء الدافئ، واستعمله كغرغرة عدة مرات في اليوم، يعمل الملح مثل المغناطيس ، يقوم بسحب السائل الزائد لتقليل التورم وتخفيف المخاط " البلغم "، مما يساعد على التخلص من المهيجات أو البكتيريا.