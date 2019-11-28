شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. استخدام مسكنات الألم عشوائيا يمكن أن يسبب السكتة الدماغية وتلف الكلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادة أن تأخذ مسكنات الألم عند الشعور بأى ألم غير صحية إطلاقا، ويعتبر أخذ مسكن للألم آمنًا إذا اتبعت الإرشادات التي قدمها الطبيب.

فاستخدام المسكنات مقابل كل التواء أو ألم بسيط في الجسم يمكن أن يكون له آثار ضارة قصيرة الأجل وطويلة الأجل على جسمك، وذلك لأن مسكنات الألم مصنوعة من مواد كيميائية ويجب استخدامها تحت إشراف الطبيب.

وفقا لتقرير موقع " thehealthsite " فإن سوء الاستخدام يمكن أن يؤدي إلى التسمم، والذي قد يكون له عواقب تهدد الحياة، كما أن تناولها لفترة طويلة جدا أيضا من سوء الاستخدام .

العواقب الصحية عند تناول الكثير من المسكنات

Advertisements

انتشار نزلات البرد والانفلونزا

يعتبر تناول مسكنات الألم لمحاربة آلام الجسم الناجمة عن الأنفلونزا فكرة سيئة، خاصةً إذا لم ينصح الطبيب بذلك، فوفقا لدراسة في مجلة الأمراض المعدية ، فإن تناول مسكن للألم للحد من الأنفلونزا يمكن أن يجعل حالتك أسوأ، فقد تزيد من انتقال الأنفلونزا بنسبة 5 %.

مسكنات الألم تجعل الصداع أسوأ

تناول مسكنات الألم لعلاج الصداع قد يضر أكثر مما ينفع، لأن الأشخاص الذين يتناولون الكثير من مسكنات الألم لعلاج الصداع قد يشعرون بنوبات أشد من الصداع.

يزيد من خطر الاصابة بالأزمات القلبية والسكتة الدماغية

إذا مررت بنوبة قلبية سابقة يجب عليك عدم تناول أى دواء دون موافقة الطبيب، حيث أظهرت دراسة أجراها باحثون من مستشفى جامعة كوبنهاجن في الدنمارك أن تناول مسكنات الألم بعد نوبة قلبية يزيد من خطر الإصابة بسكتة دماغية أو نوبة قلبية أخرى في غضون عام بنسبة 59 %.

مسكنات الألم قد تسبب تلف الكلى

قد يتسبب مسكنات الألم في تلف الكلى، لأن أخذ الكثير منهم يمكن أن يتداخل مع تدفق الدم إلى الكلى، مما قد يسبب الحساسية أو الإصابة.