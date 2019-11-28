شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار الفراولة أهمها الانخفاض فى الفيتامينات وارتفاع السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الفراولة هى نوع شائع من الفاكهة التي يمكن أن تؤكل كعلاج مغذٍ ومنعش في الأيام الحارة أو تستخدم للحلويات مثل الآيس كريم والكعك.

ووفقًا للموقع الطبى الأمريكى “LiveStrong”، تقدم الفراولة العديد من الفوائد الغذائية، مثل توفير الفيتامينات والمعادن الأساسية، لكنها ليست مثالية لجميع الوجبات الغذائية.

ولكن لكل فاكهة العيد من الفوائد والأضرار أيضًا، والتى تشمل:

أضرار الفراولة انخفاض فى السعرات الحرارية

إذا كنت رياضيًا أو لديك احتياجات عالية من السعرات الحرارية بسبب الوظيفة الشاقة، فقد يكون تناول الفراولة طريقة غير فعالة للحصول على السعرات الحرارية التي تحتاجها.

ويحتوي كوب من الفراولة الكاملة على 49 سعرًا حراريًا، وهو أقل بكثير من الأطعمة الأخرى التي تحتوي على الكربوهيدرات.

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انخفاض في البروتين

الفراولة منخفضة في البروتين، ويعتبر البروتين من العناصر الغذائية الأساسية التي يستخدمها جسمك لبناء وتعزيز العضلات والأنسجة الأخرى.

وبالإضافة إلى ذلك، تشير الأبحاث إلى أن الوجبات الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات إلى البروتين، ويمكن أن تكون ضارة بتكوين الجسم.

قليلة الدسم

الفراولة منخفضة الدهون، حيث إن كوب من الفراولة يوفر أقل من 0.5 جرام من الدهون، وفي حين أن هذا يبقي محتوى السعرات الحرارية منخفضة.

وبالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة إلى الدهون الغذائية لامتصاص بعض الفيتامينات، لذلك فإن تناول الفيتامينات المتعددة مع الفراولة وحدها سيكون أقل من المثالي.

غنية بالسكر

وتحتوي الفراولة على نسبة عالية من السكر، حيث تحتوي على 7 جرامات من كل كوب، أي ما يعادل 63% من إجمالي الكربوهيدرات، وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للسكر أن يعزز تسوس الأسنان، لأن هذا الكربوهيدرات البسيطة يشكل حمضًا يهاجم أسنانك عندما تتلامس مع اللوحة التي تغطيها.

انخفاض في الفيتامينات

على الرغم من أن الفراولة توفر عددًا من المعادن الأساسية ومستويات عالية من فيتامينC ، فإن الفاكهة توفر كميات منخفضة جدًا من الفيتامينات الأخرى، مثل الفيتامينات A أو E أو D أوK، وهي تحتوى على الحد الأدنى من مستويات فيتامينات B باستثناء الفولات.