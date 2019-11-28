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اعراض النوبة القلبية من ضمنها آلام الصدر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث النوبة القلبية عندما يتم قطع امداد الدم الذى يغذي القلب بالأكسجين بشكل طبيعي وتبدأ عضلة القلب بالموت.

النوبة القلبية تسمى أيضًا باسم احتشاء عضلة القلب، وهى شائعة جدًا في العالم، حيث توضح الإحصائيات الرسمية وفقا لموقع " healthline" حدوث أزمة قلبية كل 40 ثانية .

بعض الأشخاص الذين يصابون بالأزمة القلبية لديهم علامات تحذير منها، بينما لا يظهر على البعض أى أعراض وتعرف فى تلك تلك الحالة باسم النوبة القلبية الصامتة.

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الأعراض الواضحة للأزمة القلبية
 

تشمل بعض الأعراض التي أبلغ عنها كثير من الناس هي:

 

ألم في الصدر.

ألم فى الجزء العلوي من الجسم.

التعرق.

الغثيان.

مشكلة في التنفس.

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إعياء.

 

التعب والإعياء

وفقا لأطباء القلب فأن أكثر الأعراض التى أبلغ عنها المصابون بالنوبة القلبية هى التعب وعدم القدرة على القيام بأنشطتهم المعتادة، أثناء النوبة القلبية يقل تدفق الدم إلى القلب، مما يؤدي إلى زيادة الضغط على العضلات، مما قد يجعلك تشعر بالإرهاق، لذا إذا كنت تشعر بالتعب ، يجب التحدث مع طبيبك عن السبب.

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 وجع في الظهر والذراعين أو الصدر

الألم الملحوظ أو وجع الظهر والصدر أو في أي من الذراعين غالبا ما تكون علامة نوبة قلبية صامتة، ونظرًا لأن الألم لا يصاحبه غالبًا ثقل الصدر المرتبط بالنوبات القلبية ، فإن الناس قد يتجاهلونه.

ضيق التنفس

إذا كنت تشعر بضيق في التنفس بعد الاستيقاظ ، فهذه علامة على أن هناك شيئًا ما قد يكون خطأ، حيث يلعب القلب دورًا رئيسيًا في نقل الأكسجين إلى باقي أجزاء الجسم وإزالة ثاني أكسيد الكربون من الأنسجة، وبالتالي فإن قلة تدفق الدم إلى القلب يمكن أن يؤثر على تنفسك .

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الحرقة أو التجشؤ

إذا كنت تعاني من حرقة المعدة في بعض الأحيان بعد تناول وجبة الطعام، فربما لا داعي للقلق،  ولكن إذا كان الأمر خارج عن المألوف أو حرقة المعدة لم يزعجك من قبل، فاتصل بطبيبك لأنه قد يشير إلى أزمة قلبية، وذلك لأن آلام الذبحة الصدرية مثل آلام في الصدر تشبه الحرقة ، نتيجة قلة تدفق الدم إلى القلب، وهو ما يحدث أثناء الأزمة القلبية.

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ألم الحلق أو الرقبة

عدم الراحة غير المبررة في الرقبة أو الفك أو ضيق في الحلق الذي لم تشعر به من قبل يمكن أن يشير إلى نوبة قلبية، لذا من المهم بشكل خاص للأشخاص المصابين بداء السكري الانتباه إلى التغييرات الطفيفة مثل هذا، لأنهم يعانون من مشكلة في الشعور بالأحاسيس وأقل احتمالية أن يشعروا بمزيد من الأعراض النموذجية مثل ألم الصدر.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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