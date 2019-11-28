شكرا لقرائتكم خبر عن اسباب الم الظهر عديدة منها الألم الليفي العضلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألم الظهر ليس مرضًا محددًا، بل هي أحد الأعراض التي قد تحدث من مجموعة متنوعة من الأسباب المختلفة، ويعانى ما يصل إلى 85٪ من الأشخاص من آلام أسفل الظهر، وعلى الرغم من الفحص الطبي الشامل، لا يمكن تحديد سببا للألم، فى هذا التقرير نتعرف على اسباب ألم الظهر، وفقاً لموقع emedicinehealth.



الم الظهر

اسباب الم الظهر

الم الظهر له العديد من الأسباب الكامنة، ولكن غالبًا لن يتم العثور على سبب محدد ويتوقف الألم.

بالنسبة لمعظم الناس، حتى أولئك الذين يعانون من تهيج العصب، ستتحسن أعراضهم في غضون شهرين بغض النظر عن نوع العلاج، حتى لو لم يتم إعطاء أي علاج.

يشير الأطباء عادة إلى أن آلام الظهر على أنها حادة إذا كانت موجودة منذ أقل من شهر ومزمنة إذا استمرت لفترة أطول من الوقت.

تتضمن الأسباب الشائعة لألم الظهر مرضًا أو إصابة للعضلات والعظام أو أعصاب العمود الفقري.

قد يكون الشعور بالألم الناتج عن تشوهات الأعضاء داخل البطن أو الحوض أو الصدر في الظهر.

-يمكن أن تسبب العديد من الاضطرابات داخل البطن، مثل التهاب الزائدة الدودية، وتمدد الأوعية الدموية، وأمراض الكلى، وعدوى الكلى ، والتهابات المثانة ، والتهابات الحوض ، واضطرابات المبيض، من بين أمراض أخرى، ألمًا يُشار إليه في الظهر.

-قد يؤدي الحمل الطبيعي إلى آلام الظهر بعدة طرق، بما في ذلك تمدد أربطة الحوض، وتهيج الأعصاب، وتوتر أسفل الظهر.

-متلازمات جذر العصب هي تلك التي تسبب أعراض اصطدام العصب (يتم تهييج العصب مباشرة) ، وغالبًا ما يكون ذلك بسبب فتق (أو انتفاخ) القرص بين عظام الظهر السفلية، عرق النسا هو مثال على اصطدام جذر العصب.

-تتطور الأقراص الفتقية عندما تتدهور الأقراص الشوكية أو تصبح أرق.

-يحدث داء الفقار حيث تفقد الأقراص الفقرية الرطوبة والحجم مع تقدم العمر.

يمكن أن يؤدي انحطاط العمود الفقري إلى جانب المرض في مفاصل أسفل الظهر إلى تضييق القناة الشوكية (تضيق العمود الفقري)، قد يصاب الشخص المصاب بتضيق العمود الفقري بألم يشع أسفل الأطراف السفلية أثناء الوقوف لفترة طويلة أو المشي لمسافات طويلة.

-تشمل متلازمات الألم العضلي الهيكلي التي تنتج آلام أسفل الظهر متلازمات الألم الليفي العضلي والفيبروميالجيا.

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-يتميز الألم الليفي العضلي بالألم فى الظهر.

-التهابات العظام (التهاب العظم والنقي) في العمود الفقري هي سبب غير شائع لآلام أسفل الظهر.

يمكن أن يسبب التهاب غير معدي للعمود الفقري (التهاب الفقار) تصلب وألم في العمود الفقري الذي هو أسوأ بشكل خاص في الصباح.

-يمكن أن تكون الأورام السرطانية مصدرا لآلام الهيكل العظمي.

-يمكن أن يحدث التهاب الأعصاب من العمود الفقري مع إصابة الأعصاب بفيروس الهربس النطاقي الذي يسبب القوباء المنطقية.



الم الظهر

اعراض الم الظهر

الم الظهر يكون له العديد من الأعراض وتشمل:

-الألم في منطقة القطنية العجزية (الجزء السفلي من الظهر) هو العرض الرئيسي لآلام أسفل الظهر.

-قد يشع الألم أسفل ساقك أو جانبها أو خلفها، أو قد يكون محصورًا في أسفل الظهر.

-قد يصبح الألم أسوأ مع النشاط.

-في بعض الأحيان، قد يكون الألم أسوأ في الليل أو مع الجلوس لفترات طويلة.

-قد يكون لديك خدر أو ضعف في جزء الساق الذي يستقبل مصدر الأعصاب من العصب المضغوط.

- لن تكون قادرًا على الوقوف على أصابع قدميك أو إنزال قدمك لأسفل.