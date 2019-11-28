شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا نتعرض لتورم الأطراف فى الشتاء أحيانا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعرض نسبة كبيرة من الأشخاص للإصابة بتورم في الأطراف وهذا الأمر يرجع للتعرض لبرودة الطقس الشديد خلال فصل الشتاء، وهذا الأمر يتسبب في إعاقة الشخص المصاب بها للقيام بأي شيء كحمل الأشياء أو ما شابه ذلك.



تورم الاطراف في الشتاء

ويرجع السبب للتعرض لمشكلة تورم الأطراف إلى انقباض الأوعية الدموية وعدم وصول كميات الدم التي يحتاجها الجسم بالشكل المطلوب إلى الأطراف، وعن أسباب هذه المشكلة يقدمها التقرير المنشور عبر موقع "webmed".



ما هي اسباب تورم الاطراف في الشتاء

أوضح التقرير أن أسباب تورم الأطراف خلال فصل الشتاء تحدث نتيجة لضعف الدورة الدموية في الجسم، وهذا الأمر يتسبب في عدم وصول الدم إلى الأطراف، ونتيجة لخلل الدورة الدموية لا يصل الدم جيدا إلى المخ، وهذا الأمر يتسبب في تورم الأطراف بسبب انقباض الأوعية الدموية في الأطراف.

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الشتاء وتورم الاطراف

ونجد أن أبرز أعراض الإصابة بتورم الأطراف عي تغير لون الجلد ويصبح شاحب، وأزرق بعض الشيء، وقد يصل الأمر إلى أن تصبح الأطراف ذات لون أحمر، وهذا يزيد من فرص تعرض الأطراف إلى التورم، ويشعر المصاب بتنميل في الأطراف ويصاحب هذا الأمر ألم شديد، وفي حالة إهمال علاج هذا الأمر يزداد فرص الإصابة بضمور الأطراف.



اسباب تورم الاطراف

وهناك طرق عديدة لعلاج هذا الأمر أبرزها إعطاء المريض أدوية لتوسيع الأوعية الدموية، وتجنب تعرض المريض لطيارات الهواء، وتدفئة الجسم جيدا، مع ضرورة الإكثار من تناول المشروبات الدافئة كالينسون والكراوية والزنجبيل، وفي بعض الأحيان يكون العلاج أدوية تحتوي علي الكورتيزون لتهدئة الأمر.