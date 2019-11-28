ارتفاع معدل وفيات الشباب الأمريكي

الوفاة المبكرة منتشرة بين الأشخاص من 25 حتى 64 عاما- أرشيفية

توصل بحث جديد إلى أن معدل الوفيات بين الشباب الأمريكيين ارتفع بشكل غير مسبوق لم يتم رصده في أي من الدول الغنية الأخرى.

ووجد البحث الذي أجرته مجلة الجمعية الطبية الأمريكية أن الأمريكيين أصبحوا يموتون بسنوات وعقود مبكرة أكثر مما هو متوقع لهم.

وقال الدكتور ستيفن وولف، المؤلف الرئيسي للبحث الجديد والمدير الفخري لمركز المجتمع والصحة بجامعة فرجينيا كومنولث، إن هذه "ظاهرة أمريكية"، حسب شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية.

وقام وولف في بحثه بتحليل بيانات "مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها"، بداية من 1959 حتى 2017، أي منذ 60 عاماً.

ووجد أن متوسط العمر المتوقع في أمريكا زاد بشكل مطرد منذ أواخر الخمسينيات حتى عام 2014، إذ وصل إلى ذروته وهي سن 78.9 عام. ثم تراجع متوسط العمر المتوقع في السنوات الثلاث التالية، إذ انخفض إلى 78.6 عام في عام 2017.

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كما توصل الباحثون إلى أن عدد الأشخاص الذين يتوفون قبل أوانهم بفترات طويلة ارتفع كثيراً، وأن هذا شائع بين أعمار 25 حتى 64 عاماً.

وأوضحوا أن سبب الوفاة الرئيسي في هذه المرحلة العمرية ارتبط بـ"موت اليأس" ويندرج تحته الإفراط في تعاطي المخدرات، خاصة المواد الأفيونية، والكحول، والانتحار، بالإضافة إلى 35 سبباً آخر للوفاة أبرزها المشكلات الصحية المزمنة مثل السكري والسمنة وارتفاع ضغط الدم.

كما أوضحوا أن الركود الاقتصادي الذي بدأ في تلك الدول خلال السبعينيات والثمانينيات أجج التوتر المزمن بين المواطنين، وتجلى الآن في تزايد معدل الوفيات في منتصف العمر.

وقال الباحثون إن ارتفاع نطاق أسباب الوفيات بين الأمريكيين في هذه المرحلة العمرية مشكلة متأصلة ومعقدة، وإن نسبة الوفيات الأكبر كانت في منطقة وادي أوهايو، فيما كان ثلث الوفيات في البلاد المبلغ عنها في 4 ولايات فقط هي: كنتاكي وإنديانا وأوهايو وبنسلفانيا.

وأشاروا إلى أن عدد وفيات الرجال كان أعلى في هذه المرحلة العمرية بصفة عامة، لكن كان معدل وفيات النساء أكبر من الرجال في مناطق معينة.

ففي الفترة ما بين 1999 و2017، كان معدل الوفاة بسبب مرض الكبد أكثر 3.4 مرة بين السيدات في منتصف العمر مقارنة بالرجال.

وأخيراً أشار البحث إلى انتشار تدخين النيكوتين في السجائر الإلكترونية بصورة كبيرة بين الشباب الأمريكي، وأصبحت إدماناً بين الجيل الجديد مقارنة بالتبغ، وتوجد دلائل على أنها ضارة بالصحة وأكثر خطورة من السجائر العادية.