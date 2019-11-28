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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احذر أماكن فى بيتك تحمل جراثيم خطرا على صحتك منها أحواض الحمام وأسطح الطاولات ومقابض أبواب الثلاجة وأجهزة التحكم عن بعد في التلفزيون ولوحة مفاتيح الكمبيوتر وملاءات الأسرة ومناشف الحمام سبب العدوى بالمكورات العنقودية.

العديد من الأماكن في المنزل التى قد تحمل اعداد كبيرة من الجراثيم مما ينتج عنه الإصابة بالعديد من الأمراض ، حيث كشفت العديد من الأبحاث عن وجود بكتيريا المكورات العنقودية في أماكن عديدة فى المنزل منها أحواض الحمام، ومقابض أبواب الثلاجة ، وأغطية السرير وأجهزة التحكم عن بعد في التلفزيون.

كما تبين أن نصف الأشخاص في الأسرة يأوون هذه الجرثومة مرة واحدة على الأقل على الرغم من أنهم لم يظهروا أي أعراض في كثير من الأحيان.

ووفقا لموقع " Harvard Health" بكتيريا المكورات العنقودية تقاوم العديد من المضادات الحيوية، عادة ما تسبب الجرثومة آفات جلدية تشبه عمومًا لدغة حشرة مليئة بالقيح، ولكن إذا غزت الجسم، يمكن أن يؤدي إلى أمراض قاتلة مثل الالتهاب الرئوي والتهابات مجرى الدم.

في كثير من الأحيان ، ترتبط تلك الإصابات بالألعاب الرياضية أو تنتشر بين الأشخاص الذين يعيشون في أماكن مزدحمة.

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وقال الباحث الرئيسي الدكتور ستيفاني فريتز ، أخصائي الأمراض المعدية لدى الأطفال بجامعة واشنطن في سانت لويس ، إن النتائج الجديدة تؤكد على أن الأسر هي حاضنة مهمة أيضًا لهذا المرض.

وقال فريتز "أرى العديد من الأطفال المصابين بمرض المكورات العنقودية يصابون بالتهابات متكررة، وفي كثير من الأحيان، يتأثر العديد من أفراد الأسرة أيضًا.

واتضح أن العديد من الأسطح المنزلية كانت تستضيف المكورات العنقودية بشكل متكرر، والخزانات الرئيسية هي أحواض الحمام وأسطح الطاولات ومقابض أبواب الثلاجة وأجهزة التحكم عن بعد في التلفزيون ولوحة مفاتيح الكمبيوتر وملاءات الأسرة ومناشف الحمام.