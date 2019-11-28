شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف الفرق بين سرطان الدم وسرطان الغدد الليمفاوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السرطان من أخطر الأمراض التى يصعب فهمها، في بعض الأحيان لا يمكننا تصور ما يحدث بالضبط داخل جسمنا، خاصةً عندما يؤثر السرطان على أي جزء من الجسم، وبعض أنواع السرطان لها أوجه تشابه معاً، وهذا ينطبق بشكل خاص على سرطان الدم والغدد اللمفاوية، على الرغم من ارتباطها مثل أبناء العم، إلا أنها نوعان مختلفان من أنواع السرطان..نتعرف على الفرق بينهما فى السطور التالية.

ووفقاً لموقع "كلايفند كلينيك"، فإن سرطان الدم والأورام اللمفاوية يرتبطان ببعضهما البعض، مثل أبناء العم.

والأورام اللمفاوية هي أورام صلبة تتكون من خلايا الدم، هذا النوع من السرطان عادة ما يسبب تضخم الغدد الليمفاوية أو كتل صلبة.

أما سرطان الدم أو اللوكيميا هو نوع سائل من السرطان يتدفق ويتم ضخه بالدم.



سرطان الدم وسرطان الغدد الليمفاوية

ما هو سرطان الغدد الليمفاوية؟

سرطان الغدد الليمفاوية هو سرطان يؤثر بشكل خاص على الجهاز اللمفاوي، إنها شبكة الأعضاء والأنسجة في جسمك التي تحميك من العدوى وتتخلص من النفايات والسموم.

يبدأ سرطان الغدد الليمفاوية في الخلايا اللمفاوية ، وهي أنواع خلايا الدم البيضاء التي تولد في نخاع العظم وتدور حولها في دمك حتى تنضج وتصبح جزءًا من نظامك اللمفاوي.

الخلايا اللمفاوية هي جزء من الجهاز المناعي، و تهدف إلى محاربة البكتيريا والفيروسات، ولكنها في بعض الأحيان تتحول إلى سرطانية بدلاً من ذلك، وهي تنمو خارج نطاق السيطرة ولا تعمل بشكل صحيح.

Advertisements

ما هو سرطان الدم؟

تحدث اللوكيميا أو سرطان الدم عندما يصنع جسمك خلايا دم بيضاء غير طبيعية لا تعمل بالطريقة التي يجب أن تعمل بها.

على عكس سرطان الغدد الليمفاوية، فإن سرطان الدم لن ينتج أي نوع من الورم أو النتوء المرئي (ورم) الذي عادة ما تربطه بالسرطان.

و يبدأ سرطان الدم عندما لا تنضج خلايا الدم في نخاع العظم بشكل صحيح، بدلاً من ذلك ، تبدأ هذه الخلايا المعيبة في النمو بوفرة وفي بعض الأحيان بسرعة كبيرة في نخاع العظام، فهي تتداخل مع قدرة النخاع العظمي على إنتاج خلايا دم بيضاء طبيعية ومقاومة للأمراض وأنواع أخرى من خلايا الدم ، مثل خلايا الدم الحمراء الحاملة للأكسجين.

اللوكيميا لا يمكنها مكافحة العدوى بشكل صحيح، وإذا لم يكن لديك ما يكفي من خلايا الدم الحمراء ، فإنك تصبح ضعيفًا ومتعبًا.

هناك أنواع كثيرة من سرطان الدم، بشكل عام، يتم تصنيفها حسب نوع الخلية التي بدأت بها سرطان الدم (خلية المنشأ)، والسرعة التي يعمل بها سرطان الدم.

اللوكيميا المزمنة غالبًا ما تكون بطيئة النمو، في حين أن اللوكيميا الحادة سريعة وعدوانية.

ينشأ سرطان الدم الليمفاوي من الخلايا اللمفاوية التي تكافح الأمراض في جهاز المناعة لديك، بينما ينشأ سرطان الدم النخاعي من خلايا تصنع خلايا الدم البيضاء وخلايا الدم الحمراء والصفائح الدموية في دمك.

في سرطان الغدد الليمفاوية ، تشكل خلايا الدم البيضاء السرطانية أورامًا في الجهاز اللمفاوي وتتداخل مع قدرتها على محاربة البكتيريا الغازية والفيروسات. وفي سرطان الدم ، تعطل خلايا الدم البيضاء السرطانية عمليات إنتاج الدم ومكافحة العدوى.