حسام عمارة يُشيد بدور الطب النفسي الحديث في علاج الحالات الصعبة

أكد الدكتور حسام عمارة استشاري الأمراض النفسية والعصبية، أن علاج المرض النفسي لم يعد أمرا صعبا، فيمكن مساعدة المريض في اكتشاف الطريقة المناسبة للعلاج، حيث كان الأمر في السابق أكثر صعوبة لعدم توافر المعلومات اللازمة لكيفية علاج المرض النفسي، ولكن الآن أصبح لدينا الطب النفسي الحديث الذى يستطيع بدوره علاج كل الأمراض النفسية بسهولة برغم خطورتها في حالة إهمال علاجها.

وقال الدكتور حسام عمارة أن المرض النفسي لم يصبح مقلقا، ولكن لابد أولاً من التعرف عليه ومعرفة أسبابه حتى نستطيع الوصول إلى الطريقة الأمثل في علاج المرض النفسي، وهناك عدة عوامل لابد من وجودها واتباعها حينما تبدأ رحلة اكتشاف علاج المرض النفسي، وأولى تلك الخطوات هي التعرف على طبيعة المرض النفسي أولا.

وأضاف أن المرض النفسي هو مجموعة من الظروف الصحية النفسية، التي تؤدي إلى اضطرابات مزاجية، وينتج عنها اضطراب في السلوك، ونجد المريض بسبب تلك المعوقات غير قادر على مواجهة المشكلات اليومية، كذلك نجد المريض النفسي يصل إلى درجات عالية من اليأس، ووقتها قد يفكر في التخلص من حياته بصورة نهائية وهو الأقرب للانتحار.

ولفت إلى أن المرض النفسي يعرف على أنه حدوث خلل في الوظائف المتعلقة بشخصية الإنسان، ويحدث هذا الخلل نتيجة لحدوث انحراف ما أو نتيجة الوقوع في أزمة ما، أو التعرض إلى صدمة فادحة أو ما إلى ذلك من الأمور الصعبة التى تواجه الإنسان في حياته اليومية.

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وأوضح الدكتور حسام عمارة أن علاج المرض النفسى يكون بعد معرفة الحالة من خلال الطبيب المختص، وتكون كل حالة لها طريقة معينة فى العلاج فبعض الحالات يكون علاجها بالعلاج المعرفي السلوكي وهناك العلاج الاجتماعي والعلاج الدوائي والعلاجات التكميلية وغيرها حسب كل حالة.

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