وليد الدالي يؤكد أن التدخين والسكري من أسباب تصلب الشرايين

أكد الدكتور وليد الدالي أستاذ جراحة الأوعية الدموية وعلاج القدم السكري بجامعة القاهرة، أن تصلب الشرايين يعد من أشهر أسباب انسداد الشرايين، موضحا أن من أبرز العوامل التي تساعد على ذلك التدخين، وضغط الدم المرتفع، وداء السكري، فضلا عن زيادة الكولسترول والدهون الثلاثية، والسمنة، بجانب السن فوق 50 سنة، بالإضافة إلى التاريخ المرضي العائلي للأمراض الدماغية الوعائية أو السكتة الدماغية، وأمراض الكلى والغسيل الكلوى.

وقال الدكتور وليد الدالى، إن هناك أسباب أخرى لإنسداد الشرايين ومن ضمنها عدم الانخراط في ممارسة الرياضة البدنية وسوء عادات الأكل، وهناك أسباب أخرى نادرة كالتهابات بالأوعية الدموية وأمراض المناعة وغيرها.

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وأضاف أن أعراض أمراض الأوعية الدموية الطرفية قد تتضمن التقلصات والشد العضلي أثناء المشي لمسافة معينة ويختفي عند التوقف عن المشي لمدة معينة، ووقوع الشعر من الساق وتلون القدم بالأحمر أو الأزرق أو الأسود، ووجود ألم بالأصابع طوال الليل يمنع المريض من النوم، وهناك سبب خطير أخر وهو الغرغرينا وموت الأنسجة الطرفية وقرح بالأطراف.

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وأوضح الدكتور وليد الدالي، أن جراحة قسطرة الأوعية الدموية هو إجراء يتم من خلال بنج موضعي حيث يتم إدخال أنبوبة رقيقة (القسطرة) في شريان في الفخذ أو الذراع ومن خلالها يتم تصوير منطقة الضيق ثم توسيعها ببالونة وفي بعض الأحيان تركيب دعامة ضمانا أن يبقى الشريان مفتوحا.

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