شكرا لقرائتكم خبر عن قبل عيد الشكر ..اعرف الطريقه الصحية لإعداد الديك الرومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل الكثيرون حول العالم بعيد الشكر في الخميس الرابع من شهر نوفمبر من كل عام، ولهذا العيد طقوس خاصة للاحتفال به وهي اعداد وليمة كبيرة بطلها هو الديك الرومى، ويقدم ”الخليج 365” الطريقة الصحيحة لإعداد وتجهيز الديك الرومى منعا لحدوث أى مشكلة صحية أو انتقال أمراض من اللحوم النيئة.

ووفقا لما أكده مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC، يعد التعامل مع الدواجن (الدجاج والديك الرومي) بشكل غير صحيح وتجاهله من أكثر المشكلات شيوعًا التي تؤدي إلى تفشي الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية المرتبطة بالدواجن.

اتبع هذه النصائح الأربعة لمساعدتك في إعداد وجبة ديك رومي بأمان:1. ذوبان الديك الرومى بأمان

ذوبان الديك الرومي أيقونة خارجية إحدى هذه الطرق:

من خلال حفظه فى كيس من البلاستيك مقاوم للتسرب ثم وضعه فى وعاء من الماء البارد ، قم بتغيير الماء كل 30 دقيقة، لا تقوم مطلقًا بإذابة الديك الرومي عن طريق تركه على الطاولة، يجب أن يذوب الديك الرومي في درجة حرارة آمنة عندما يتم ترك الديك الرومي في درجة حرارة الغرفة لأكثر من ساعتين ، تصبح درجة حرارته غير آمنة يمكن أن تنمو البكتيريا بسرعة في "منطقة الخطر" بين 40 درجة فهرنهايت و 140 درجة فهرنهايت.

2. التعامل مع الديك الرومى على الطريقه الصحيحه

يمكن أن تلوث الدواجن النيئة أي شيء تلمسه بالبكتيريا الضارة، اتبع الخطوات الأربع لسلامة الطعام نظيفة ، منفصلة ، طهي، وقشعريرة لمنع انتشار البكتيريا .

3. طبخ الحشوة بدقة

يسهل طبخ الحشو بشكل منفصل عن الديك الرومي في طبق خزفي التأكد من طهيه جيدًا، إذا طبخت حشوة الديك الرومي ، فضع الحشوة في الديك الرومي قبل الطهي مباشرة.

باستخدام أي من طرق الطهي، استخدم مقياس حرارة الطعام للتأكد من أن الحشو يصل إلى 165 درجة فهرنهايت، يمكن للبكتيريا البقاء على قيد الحياة في حشوة لم تصل إلى 165 درجة فهرنهايت وقد تسبب التسمم الغذائي بعد ذلك.

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إذا طبخت الحشوة في الديك الرومي ، انتظر 20 دقيقة بعد إخراج الديك الرومى من الفرن قبل إزالة الحشوة ؛ هذا يسمح لها لطهي الطعام أكثر من ذلك بقليل، واستخدم مقياس حرارة الطعام للتحقق من درجة الحرارة الداخلية الآمنة.

4. طهي الديك الرومى بدقة

اضبط درجة حرارة الفرن إلى 325 درجة فهرنهايت على الأقل، ضع الديك الرومي المذاب تمامًا في مقلاة تحميص بعمق يتراوح من 2 إلى 2 بوصة، استخدم مقياس حرارة الطعام للتأكد من وصول الديك الرومى إلى درجة حرارة داخلية آمنة تبلغ 165 درجة فهرنهايت.

تحقق من إدخال مقياس حرارة الطعام في وسط الحشو والأجزاء السميكة من مفصل الصدر والفخذ والجناح.

اعتن ببقايا الطعام

تنمو بكتيريا Clostridium perfringens في الأطعمة المطبوخة التي تُترك عند درجة حرارة الغرفة، هذا هو السبب الثاني الأكثر شيوعا للبكتيريا التسمم الغذائي، الأعراض الرئيسية هي القيء وتشنجات البطن في غضون 6 إلى 24 ساعة بعد تناول الطعام.