شكرا لقرائتكم خبر عن 5 عادات صحية للأمهات تقلل خطر الإصابة بالسمنة لدى الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع" boldsky "، أن العادات الصحية للأمهات يمكن أن تقلل من خطر السمنة لدى الأطفال، تشير الأرقام الحالية إلى ارتفاع سريع فى عدد المصابين بالسمنة فى الأطفال، على الرغم من أن الرقم أقل من عدد البالغين الذين يعانون من السمنة المفرطة، إلا أن السمنة لدى الأطفال نمت بمعدل أسرع من السمنة لدى البالغين، حيث تؤدى سمنة الأطفال إلى حدوث مضاعفات خطيرة على صحتهم مع مرور الوقت.



مخاطر سمنة الاطفال

وأوضح الموقع، أن السمنة تؤدى إلى حدوث أمراض صحية كبيرة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، والسكري، والسرطان، وما إلى ذلك.

ما هي السمنة في مرحلة الطفولة؟

السمنة في مرحلة الطفولة تمهد الطريق لصحة سيئة، والتي يمكن أن تستمر في مرحلة البلوغ للفرد، مما يدل على المشاكل الصحية مدى الحياة، يمكن أن تخلق العادات غير الصحية، إلى الاصابة بالسمنة والتى لا تؤثر فقط على الصحة الجسدية للطفل، ولكن أيضًا على صحتهم العقلية، مما يجعلهم يصابون بالاكتئاب، ويفتقرون إلى الثقة أو احترام الذات، يلعب التاريخ العائلي، والعوامل النفسية، ونمط الحياة دورًا في السمنة لدى الأطفال، مع سوء التغذية، وعدم وجود التغذية السليمة.

وقال الموقع، يؤدي الإهمال، وعدم وجود توجيهات من الآباء بشأن نظام الطفل الغذائي، وأنشطته البدنية، إلى زيادة الوزن لدى الطفل، وبالتالي، فإن تغيير عادات الأكل والأنشطة البدنية للطفل يمكن أن يساعد في تجنب الخطر، بصرف النظر عن المذكور أعلاه، يمكن للأمهات أن تلعب دورا هاما في السيطرة على السمنة لدى الأطفال، ومنع ظهور المزيد من المضاعفات في المستقبل.

وأضاف الموقع، يمكن للأمهات أن يقللن من خطر السمنة عند الأطفال، وفقاً لدراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة هارفارد، استفادت الدراسة من 25 ألف مستجيب، وجميعهم من الأطفال، وتم التأكيد على أن بعض العادات التي تتبناها الأمهات كان لها تأثير مباشر على وزن الطفل.

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قال الباحثون إن "النتائج التي توصلنا إليها تسلط الضوء على الدور الحاسم المحتمل لخيارات نمط حياة الأم في المسببات المرضية لسمنة الأطفال، وتقديم الدعم لاستراتيجيات التدخل الأسرية، للحد من مخاطر السمنة لدى الأطفال.

5 عادات صحية يمكن من خلالها حماية الأطفال من السمنة:

أكدت الدراسة، أن الأمهات يمكن أن يخفضن من المخاطر عن طريق اتباع 5 عادات صحية، مثل ممارسة الرياضة بانتظام، وتناول نظام غذائي صحي، والحفاظ على وزن صحى، وعدم التدخين، وتجنب الكحول، هذه العادات الخمس يمكن أن تقلل من خطر إصابة الطفل بالسمنة بنسبة 75 % مقارنة بمن يفعلون العكس، عندما يلتزم كل من الطفل والأم بهذه العادات، يكون خطر السمنة أقل بنسبة 82 % من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك، كانت الدراسة قادرة على جمع النتائج التالية، والتي بدورها كان لها تأثير على إدارة الوزن عند الطفل، أظهر مؤشر كتلة الجسم الصحي انخفاضًا بنسبة 56%، حيث أظهر النشاط البدني المعتدل إلى القوي لمدة لا تقل عن 2.5 ساعة أسبوعيًا، انخفاضًا بنسبة 21%، وأظهر عدم التدخين انخفاضًا بنسبة 31%، ومنع الكحوليات ادى الى انخفاض بنسبة 12% من مستويات السمنة.

أشار الباحثون، إلى أنه عندما حقق كل من الأطفال، وأمهاتهم التزامهم بأنماط الحياة الصحية، انخفض خطر السمنة لدى الأطفال بنسبة 82 %، مقارنة بالأمهات والاطفال الذين لم يتبعوا هذه العادات.

وأوضح الموقع، أن نمط الحياة الصحي قبل الحمل وأثناء وبعد الولادة، يحمى الطفل من الاصابة بالسمنة، إذا كانت المرأة تخطط للحمل، يجب عليها تبني عادات صحية قبل عامين على الأقل لأنه عامل حاسم للوقاية من السمنة في الأجيال القادمة.