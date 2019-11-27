شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتأثر صحتك النفسية والعقلية إيجابيا بالإقلاع عن الكحول؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضحت دراسة جديدة أن الإقلاع عن الكحول يمكن أن يحسن صحتك العقلية، خاصة للنساء.

بالنسبة لبعض الناس، قد يكون من الصعب تصديق أن الكحول يعرقل حياتهم لأنه يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالمناسبات والذكريات السعيدة، ولكن الحقيقة هي أن الإقلاع عن الكحول له فوائد صحية بدنية وعقلية.

ذكرت دراسة نشرت في مجلة الجمعية الطبية الكندية، أن النساء اللاتي يقلعن عن الكحول يمكن أن يعزز الصحة العقلية، فيما يلي بعض الفوائد الصحية المرتبطة بالإقلاع عن الكحول.

يساعد على النوم بشكل أفضل

يمكن أن يزعج الكحول الإيقاع اليومي (دورة النوم والاستيقاظ)، فعندما تتوقف عن الشرب، تتحسن نوعية نومك، وذلك لأن عدم وجود الكحول في النظام يساعد على تهدئة الجهاز العصبي.

Advertisements

يمنحك بشرة متوهجة

الاستهلاك الزائد للكحول يمكن أن يسبب الجفاف للبشرة، مما يقلل من رطوبة بشرتك، لذا فإن ترك الكحول والتحول إلى بدائل أفضل مثل الماء، فأنت تزيل السموم من بشرتك.

يعزز ثقتك بنفسك

عن طريق الإقلاع عن الكحول، فإنك تعطي لنفسك فرصة للاستمتاع بصحبة أشخاص من حولك، فمن خلال التواصل مع الناس، تقوم بتحسين مهاراتك الاجتماعية وكذلك ثقتك بنفسك.

تحسين مستويات اللياقة

لتعزيز لياقتك البدنية فأنت بحاجة إلى قوة مهاراتك وعضلاتك الحركية حتى تعمل بكامل قوتها ، ويؤثر على تعافي العضلات، لذا فإن الإقلاع عن الكحول يساعد في الحفاظ على صحة العضلات.

رفع مستوى المزاج والطاقة

شرب الكحول يمنع تزويد فيتامين ب بالجسم مما يصيبك بالكسل والحزن، ويعتبر فيتامين ب هام للحفاظ على مستويات الطاقة في الجسم، لذا فإن اختفاء تأثير الكحول من الجسم يرتبط بزيادة مستويات السعادة .