شكرا لقرائتكم خبر عن مش بس بالأدوية.. 5 توابل طبيعية للمساعدة فى علاج آلام الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف كيف يمكن أن يساعدك الكركم، والزنجبيل، والقرفة، والقرنفل، على مكافحة آلام الركبة، فعندما تبحث عن طريقة طبيعية لمحاربة آلام الركبة، يمكنك تحقيق ذلك عن طريق بعض التوابل ذات الخصائص المضادة للالتهابات والمسكنات.

وذكر موقع "Step to Health" أن التوابل تساهم في محاربة آلام الركبة، عن طريق دمجها في نظامك الغذائي، للاستفادة من فوائدها الصحية الكبيرة.

ألم الركبة

لسوء الحظ، يمثل ألم الركبة مشكلة متكررة لا تقتصر على فئة عمرية محددة، يمكن أن يكون مرتبطًا بإصابة في الرباط أو الغضروف، أو التهاب المفاصل، أو النقرس، أو الالتهابات المختلفة.

تعرف على أفضل 5 توابل يمكن أن تساعد في مكافحة آلام الركبة بشكل طبيعي بعد حصولك على نصيحة من طبيبك:



الكركم

1.الكركم

يمكن لهذه التوابل الطبيعية أن تساعد في محاربة آلام الركبة، فالكركم يعمل كعامل مسكن ومضاد للالتهابات، يتم استهلاك هذا العلاج الدوائي القوي واستخدامه طبيا منذ العصور القديمة بفضل الخصائص المضادة للالتهابات، والمسكنات، ومضادات الأكسدة.

في الواقع، تؤكد بعض الأبحاث أن آثاره أقوى من آثار بعض الأدوية المستخدمة لتخفيف الألم، أيضًا، هناك ميزة إضافية تتمثل في عدم وجود آثار جانبية على صحتك، لذلك، يجب أن يكون الخيار الأول عند البحث عن حلول طبيعية لمكافحة آلام الركبة.



التوابل لمكافحة آلام الركبة

يأتي الزنجبيل من نفس عائلة الكركم، وهو علاج ممتاز آخر لتخفيف الألم بشكل طبيعي، أيضًا، يمكنك إما استهلاكه أو استخدامه موضعيًا عن طريق تطبيق زيت الزنجبيل الأساسي المخفف في زيت أساسي آخر.

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توضح هذه الدراسة، على سبيل المثال، النتائج الإيجابية لمستخلص الزنجبيل مع مجموعة من 247 مريضًا يعانون من التهاب المفاصل في الركبة، تشير الإحصاءات إلى انخفاض في شدة الأعراض.

ومع ذلك، تحتاج إلى النظر في الجرعة لتجنب الانزعاج الهضمي، الذي قد تسببه هذه التوابل في بعض الحالات.

3. الفلفل الحار

يحتوي الفلفل الحريف، على مركب نشط حار جدا ولكن أيضًا مفيدة للغاية ضد الألم، بالإضافة إلى ذلك، تمامًا مثل الزنجبيل، يمكنك أيضًا الجمع بين الاستخدام بتناوله من خلال الطعام، واستخدامه موضعيا.

ومع ذلك، إذا اخترت إضافة حريف إلى وجبات الطعام الخاصة بك، ضع في اعتبارك أنه يمكن في بعض الأحيان تهيج الجهاز الهضمي، ومع ذلك، يمكنك تجنب هذا التأثير الجانبي إذا قمت بإدراجه في نظامك الغذائي بشكل تدريجي للغاية.



القرفة

4. القرفة

تحتوي القرفة على العناصر الغذائية التي تساعد في مكافحة الالتهابات والألم، لذلك، لأنه علاج طبيعي جيد لاستخدامه مع العلاجات الأخرى لألم الركبة.



علاج الام الركبة

القرفة هي توابل ذات خصائص مضادة للالتهابات، من بين العديد من فضائل الشفاء الأخرى، يمكن استخدامه موضعيا لتخفيف الألم وتحسين حركة المفاصل، للاستعمال الموضعي، يُمزج القرفة مع المكونات الأخرى مثل الزنجبيل وزيت السمسم.

الآثار العلاجية لهذا الصنف المعين أكثر فاعلية مقارنةً بالأشياء الأخرى، يمكنك إضافته إلى الوصفات الحلوة والمالحة، أو إعداده كشاي أو تناوله كملحق.

5.القرنفل

أخيرًا، يحتوي القرنفل على الأوجينول بكميات كبيرة، هذا المركب، الموجود أيضًا في القرفة وجوزة الطيب، له خصائص مسكنة، تم استخدام هذه التوابل بالفعل في العصور القديمة كعلاج لتخفيف وجع الأسنان، يمكنك تجربة زيت القرنفل على المنطقة المصابة للشعور بالراحة.