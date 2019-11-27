ما لا تعرفه عن لبان النيكوتين للإقلاع عن التدخين وكيفية استخدامه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك طرق عديدة للإقلاع عن التدخين، نظرا لأن التدخين يسبب الكثير من الأمراض القاتلة، أهمها أمراض القلب والأوعية الدموية، والسرطانات، مثل سرطان الرئة، وأهم طريقة للإقلاع عن التدخين هو لبان النيكوتين، لأنه سهل الاستخدام، وكشف موقع "Step to health "، إنه عندما تستهلك علكة أو لبان النيكوتين، يجب مضغه بلطف وببطء لحوالي 5 إلى 10 مرات.

اللبان للاقلاع عن التدخين

تعرف على المزيد عن علكة النيكوتين وكيفية استخدامها للإقلاع عن التدخين

علكة النيكوتين هي نوع من العلاج البديل مصمم لمساعدتك على الإقلاع عن التدخين بشكل غير مؤلم وفعال، هناك مضغ العلكة بتركيزات مختلفة من النيكوتين، من 2 إلى 4 ملج، يطلق النيكوتين ببطء خلال أول 30 دقيقة، اعتمادًا على شدة المضغ.



كيفية التخلص من التدخين

ويصف الأطباء استخدام علكة النيكوتين في الأوقات التي يشعر فيها الشخص برغبة شديدة في التدخين، ولكنه يريد الإقلاع عن التدخين، حيث يخترق النيكوتين الناتج عن العلكة الغشاء المخاطي بشكل أبطأ من النيكوتين الناتج عن السجائر، لذلك فإن كمية النيكوتين الموجودة في دمك لا تكون عالية مثلما تدخن سيجارة، ومع ذلك، بينما يمكن أن تساعدك علكة النيكوتين في الإقلاع عن التدخين، من المهم أن تلاحظ أنك لن تشعر بنفس الشعور عند التدخين، النيكوتين هو المادة الرئيسية للتبغ، ويسبب الإدمان البدني على التبغ، هذا النوع من الاعتماد يمكن أن يؤدي إلى أعراض انسحاب غير سارة عندما يحاول الشخص الإقلاع عن التدخين.



علكة النيوكوتين

يوفر العلاج ببدائل النيكوتين في شكل علكة للمضغ، وبخاخات، وأجهزة الاستنشاق، ومعينات النيكوتين، تفتقر كل هذه البدائل إلى الإضافات الضارة للسجائر.

أيضا، يمكن للعلاج البديل للتدخين أن يساعد في تخفيف بعض أعراض الانسحاب البدني، بحيث يمكن للشخص التركيز على الجوانب النفسية للإقلاع عن عادته.

أثبتت بعض الدراسات أن استخدام علكة النيكوتين، إلى جانب علاجات أخرى بديلة للتدخين، يمكن أن يضاعف فرص الإقلاع عن التدخين تقريبًا.

كيف تعمل علكة النيكوتين؟

لاستهلاك هذا النوع من الأدوية، يجب عليك مضغه بلطف وببطء، من 5 إلى 10 مرات، حتى تلاحظ الطعم المميز والمزعج للنيكوتين، يصفه كثير من الناس بأنه وخز خفيف في فمك، بعد ذلك، يجب عليك التوقف عن المضغ ووضع العلكة بين اللثة، وداخل خدك، هذا يجعل النيكوتين أسهل في امتصاص الغشاء المخاطي ببطء، بمجرد اختفاء الطعم، مضغ العلكة مرة أخرى ووضعه في منطقة مختلفة.

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تستمر اللثة حوالي 30 دقيقة، لذلك قد تضطر إلى تكرار هذه العملية طوال الأيام التي تقلع فيها عن التدخين، ومع ذلك، لا ينصح بمضغ قطعة أخرى من العلكة لمدة ساعة على الأقل بعد الانتهاء من واحدة، السبب في ذلك هو تقليل فرصك في الآثار الجانبية الضارة، نعم، إنها مضغ العلكة، ولكن هذا النوع يمكن أن يؤدي إلى مشاعر غير مريحة بسبب فعاليته.



لبان النيكوتين

أيضا، لا ينصح الأطباء باستخدام أكثر من 24 قطعة من 2 ملج أو أكثر من 15 قطعة من 4 ملغ يوميا، إذا تجاوزت هذه الجرعة، فسيزيد خطر الجرعة الزائدة أيضًا.

يوصي الأطباء بمضغ العلكة 3 مرات في اليوم كحد أقصى، أو ما بين 3 إلى 8 أقراص يوميًا، هذا يأخذ في الاعتبار أن 1 سيجارة تحتوي على 1 ملج من النيكوتين.

لا تمضغ العلكة بقوة أو تبتلع اللعاب بعد مضغ هذا النوع من العلكة، هذا يمكن أن يؤدي إلى عدم الراحة في فمك وحلقك، وكذلك ألم في المعدة وغيرها من مشاكل الهضم.

أيضًا، لن يعمل النيكوتين عند البلع، حيث لن يتم امتصاصه بواسطة الغشاء المخاطي وسيعمل على تعطيله بمجرد وصوله إلى المعدة.

أيضًا، لا تأكل أو تشرب القهوة أو المشروبات الغازية، أو العصائر قبل 15 دقيقة على الأقل من المضغ أو بعده، وذلك لأن هذه المنتجات قد تقلل من امتصاص النيكوتين، ومع ذلك، يُسمح بالماء.

عوامل يجب وضعها في الإعتبار حول علكة النيكوتين:

أولا: نوصي باستخدام هذا الدواء تحسبا لأي موقف تعرف فيه أنك ستشعر بالتدخين، وبشكل عام، استخدمه كلما شعرت بالتدخين.

ثانيا: احتفظ به معك في جميع الأوقات، بهذه الطريقة، ستكون سهلة الاستخدام إذا وجدت نفسك في موقف تشعر فيه بالرغبة في التدخين.

ثالثا: اعلم أن مجرد تدخين سيجارة يزيد بشكل كبير من فرصك في التدخين مرة أخرى.

رابعا : أخيرًا إذا لاحظت أيًا من الأعراض التالية بعد استخدام هذا النوع من اللبان، استشير طبيبك أو الصيدلي: تهيج في فمك ولثتك، ألم الفك والحنجرة، زيادة إفراز اللعاب.