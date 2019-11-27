شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مكونات تنتقل من شخص لآخر خلال التبرع بالدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

التعرض لحادث أو موقف طارئ كثيرا ما يتعرض له أى شخص وتحتاج مثل هذه الحالات لعملية نقل دم من شخص لآخر، ولكن هل ينتقل الدم فقط بصورته النقية دون أى مكونات أخرى من جسد المتبرع؟ هو ما تكشف عنه دراسة جديدة أجرتها جامعة ولاية أوريجون الأمريكية، اكدت ان عند نقل دم من شخص لآخر فإنها تنقل أيضا الكافيين ودواء السعال وأدوية مضادة للقلق إلى الشخص المتبرع له بالدم.

حيث قام الباحثون بتحليل 18 دفعة من مصل الدم البشري مجمعة من متبرعين متعددين ، وكانت كل جميعها تحتوى على نسبة من الكافيين، بالإضافة إلى ذلك ، احتوت 13 دفعات على عقار مضاد للقلق ، واحتوت ثماني أدوية على أدوية السعال.

وقال مؤلف الدراسة Luying Chen ، طالب الدكتوراه في العلوم الصيدلية في جامعة اوريجون: " تؤكد النتائج على احتمال نقل الدم الملوث بالكافيين وادوية السعال ومضادات القلق من المتبرع للمستقبل.

ووفقا لما اكده المعهد القومي للقلب والرئة والدم بالولايات المتحدة الأمريكية يحمل الدم الأكسجين والمواد المغذية إلى جميع أجزاء الجسم، تحل عمليات نقل الدم محل الدم المفقود من خلال الجراحة أو الإصابة أو توفيره إذا كان الجسم لا ينتج الدم بشكل صحيح.

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قد يحتاج المريض إلى نقل دم إذا كان لديه فقر الدم أو مرض فقر الدم المنجلي أو اضطراب نزيف مثل الهيموفيليا أو السرطان، بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من حالة حرجة ، يمكن أن تكون عمليات نقل الدم منقذة للحياة.

يمكن إعطاء أربعة أنواع من منتجات الدم عن طريق نقل الدم: الدم الكامل ، خلايا الدم الحمراء ، الصفائح الدموية ، والبلازما،معظم الدم المستخدم لنقل الدم يأتي من التبرعات بالدم الكاملة المقدمة من المتبرعين بالدم المتطوعين، يمكن لأي شخص أيضًا جمع دمه وتخزينه قبل بضعة أسابيع من الجراحة في حالة الحاجة إليه.

بعد أن يقرر الطبيب أن المريض في حاجة إلى نقل دم ، سيقوم بفحص دم المريض للتأكد من أن الدم الذي يحصل عليه يطابق فصيلته ،يتم استخدام إبرة صغيرة لإدخال خط IV في إحدى الأوعية الدموية. تستغرق عمليات نقل الدم عادة من 1 إلى 4 ساعات. سيتم مراقبتك أثناء وبعد الإجراء.

عمليات نقل الدم عادة ما تكون آمنة للغاية ، لأنه يتم اختبار الدم المتبرع به بعناية ، والتعامل معه ، وتخزينه، ومع ذلك ، هناك احتمال ضئيل في أن يكون للجسم رد فعل خفيف إلى شديد على دم المتبرع.

قد تشمل المضاعفات الأخرى الحمى ، ومضاعفات القلب أو الرئة ، وإزالة المناعة ، وردود الفعل النادرة والجدية التي تهاجم فيها خلايا الدم البيضاء المتبرع بها أنسجة الجسم الصحية، بعض الناس يعانون من مشاكل صحية من الحصول على الكثير من الحديد من عمليات النقل المتكررة، هناك أيضًا فرصة ضئيلة جدًا للإصابة بمرض معدي مثل التهاب الكبد B أو C أو فيروس نقص المناعة البشرية عن طريق نقل الدم.