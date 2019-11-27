شكرا لقرائتكم خبر عن أبحاث جديدة توفر أملا جديدا للوقاية والعلاج من تجلط الأوردة العميقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجلط الأوردة العميقة (DVT) هو جلطة دموية تحدث في أحد الأوردة العميقة، وعادة في الساق، والتى يجب أن يعالج بسرعة، لضمان عدم انتقال الجلطة إلى الرئتين وتسبب الانسداد الرئوى، وإذا تركت دون علاج يمكن أن يؤدي إلى الموت.

فيمكن للأبحاث التى قدمتها جامعة نيو برمنجهام التي تمولها مؤسسة القلب البريطانية (BHF) أن تحسن العلاجات لحالات تجلط الاوردة العميقة المميتة التى تصيب عشرات الآلاف من الأشخاص.

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يكشف هذا البحث، كيف تلعب الخلايا الكبيرة الموجودة بالقرب من الأوعية الدموية " المعروفة باسم الخلايا البدينة –" دورها في الإصابة بجلطات الأوردة العميقة، فعند حدوث الإصابة يتحرك الدم حول الجسم بشكل أبطأ ويصبح راكداً في الأوردة، مما يسبب التهاب في جدار الأوعية الدموية، ولكن ما هو غير معروف هو كيف يتم تنشيط الخلايا البدينة بهذا وكيف يؤدي هذا إلى الالتهاب.

حدد الباحثون بالفعل أن منع إنتاج الخلايا البدينة في الفئران يمكن أن يمنع الإصابة بتجلط الأوردة العميقة دون التسبب في أي مشاكل في النزيف، وتم دراسة المواد التي تنتجها هذه الخلايا لتسبب الاصابة بجلطات الأوردة العميقة.