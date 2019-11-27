شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل يكشف الجانى المحتمل وراء أمراض الرئة القاتلة من السجائر الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الأيام الماضية الاعلان بشكل دائم عن وفاة العديد من الأشخاص خاصة بالولايات المتحدة الأمريكية بأمراض الرئة القاتلة الناتجة عن تدخين السجائر الإلكترونية، لما تحتويه من مواد مسببة للسرطان، وكشفت دراسة بحثية جديدة بولاية مينيسوتا الأمريكية أن المركب الموجود فى السجائر الالكترونية يحتوى على فيتامين هـ وقد يكون هو السبب الرئيسي فى حالات إصابات الرئة القاتلة.

ووجدت الدراسة أن التحليل الكيميائي لهذه العينات قبل وبعد "يدعم الدور المحتمل لفيتامين هـ في تفشي المرض ، وفقاً لفريق بقيادة جوان تايلور بالمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض و الوقاية منها.

الأمراض التي تصيب الرئة يمكن أن تكون مفاجئة وشديدة، وتشمل الأعراض السعال وضيق التنفس وآلام في الصدر، كما واجه بعض المرضى صعوبة في التنفس لدرجة أنهم لا يقدرون على الحصول على الأكسجين اللازم للتنفس وفى الحالات القصوى يتم وضعهم على جهاز التنفس الصناعي.

في الدراسة الجديدة ، ركز فريق تايلور على بيانات المرضى من ولاية مينيسوتا في الفترة بين أغسطس ونوفمبر 2019 ، تم تشخيص إصابة 96 من سكان ولاية مينيسوتا بإصابات في الرئة مرتبطة بالأبخرة. 91% في حاجة إلى المستشفى وتوفي ثلاثةكان المرضى عادة الشباب متوسط ​​العمر 21 سنه.

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تمكن فريق البحث من مقابلة 58 من المرضى قال جميعهم تقريباً (91٪) إنهم استخدموا منتجات السجائر الإلكترونية التي تحتوي على "القنب" THC ، مادة الماريجوانا الكيميائية التي توفر نسبة عالية.

ما هو أكثر من ذلك ، تم الحصول على هذه المنتجات من السوق السوداء،ذهب الفريق البحثى أبعد من ذلك ، حيث قاموا بتحليل 46 عينة من هذه المنتجات غير المشروعة التي تم الحصول عليها من 12 من المرضى، كما قاموا بتحليل سائل السجائر الالكترونية غير المشروعة التي صادرت من قبل شرطة ولاية مينيسوتا في كل من 2018 و 2019.

النتيجة وجد أربعة وعشرون منتجًا تم الحصول عليها من 11 مريضًا مصابًا بالرئة من عام 2019 يحتوي على خلات.

لأن معظم الأمراض المرتبطة بالبخرة لم تنشأ حتى عام 2019 ، وهذا يضفي مصداقية على فكرة أن الإضافة الأخيرة لخلات فيتامين (هـ) إلى الأوعية الدموية غير المشروعة يمكن أن تغذي تفشي المرض ، كما أوضح فريق مركز السيطرة على الأمراض.