شكرا لقرائتكم خبر عن “FDA” توافق على نظام لتوصيل أنابيب الأذن تحت التخدير الموضعى لعلاج العدوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت إدارة الأغذية والعقاقير “FDA” اليوم على نظام جديد لتوصيل أنابيب فى طبلة الأذن، والتي يشار إليها عادة باسم أنابيب الأذن ، والتي يمكن إدخالها في طبلة الأذن لعلاج التهابات الأذن المتكررة (أي التهاب الأذن الوسطى).

ونظام الأنابيب تحت التخدير الموضعي (Tula) هو أول نظام لتوصيل أنبوب الأذن والذي يمكن تنفيذه عند الأطفال الصغار باستخدام التخدير الموضعي في مكتب الطبيب.

ويتكون نظام (Tula) من أنابيب “Tymbion” المخدرة وأنابيب Tusker Medical tympanostomy والعديد من الأجهزة اللازمة لتوصيل أنابيب الأذن والتخدير في طبلة الأذن.

وقال "جيف شورين"، مدير مركز الأجهزة والصحة الإشعاعية التابع لإدارة الأغذية والعقاقير، "توفر موافقة اليوم للمرضى خيارًا لعلاج التهابات الأذن المتكررة التي لا تتطلب تخديرًا عامًا".

Advertisements

ونظرًا لأن ملايين الأطفال يعانون من التهابات الأذن كل عام ، فمن المهم توفير علاجات آمنة وفعالة لهؤلاء المرضى المعرضين للإصابة، وهذه الموافقة لديها القدرة على توسيع وصول المريض إلى العلاج الذي يمكن استخدامه في مكتب الطبيب مع التخدير الموضعي والحد الأدنى من الانزعاج.

وتعد التهابات الأذن شائعة عند الأطفال ، حيث يقدر المعهد القومي للصمم وغيره من اضطرابات التواصل (NIDCD) أن 5 من 6 أطفال سيصابون بعدوى الأذن على الأقل قبل بلوغهم سن الثالثة.

وكان الحدث السلبي الأكثر شيوعًا هو عدم كفاية التخدير أثناء الإجراء، ولا ينبغي أن يستخدم نظام تولا في المرضى الذين تقل أعمارهم عن ستة أشهر أو المرضى الذين يعانون من الحساسية لبعض التخدير الموضعي.

وهذا المنتج ليس مخصصًا للمرضى الذين قد يعانون من مشاكل موجودة مسبقًا في طبلة الأذن ، مثل طبلة الأذن المثقبة.