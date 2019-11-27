شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يسبب مرض السكر فقدان الشعر لبعض المصابين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري هم أكثر عرضة لمشاكل مرتبطة بالرؤية والتلف الكلوي وفشل القلب، ولكن المضاعفات الأقل شهرة معروفة له هي تساقط الشعر.

مرض السكري بشكل عام، هو حالة لا يستطيع فيها الجسم تنظيم أو التحكم في مستويات السكر في الدم بسبب عدم إنتاج الأنسولين في الجسم أو انخفاضه، و الأنسولين هو هرمون يطلقه البنكرياس للحفاظ على مستوى السكر في الدم مستقراً.

عندما يفشل البنكرياس في إفراز الأنسولين أو فشل الجسم في إدراكه، وفقا لتقرير موقع " thehealthsite" يحدث لديك مرض السكري، هذا المرض يمكن أن يسبب مضاعفات صحية كبيرة مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية وتلف الكلى وتلف الأعصاب، ولكن تساقط الشعر هو أحد المضاعفات الأقل شهرة وأقل حدة لمرض السكري، ويمكن أن يحدث في كل من النوع 1 والنوع 2 من مرض السكري.

داء السكري من النوع الأول يحدث عندما تتوقف خلايا بيتا في البنكرياس أو تقلل من إنتاج الأنسولين، أما النوع 2 من مرض السكر يتطور في وقت لاحق من الحياة، حيث لا يستطيع الجسم الاستجابة للأنسولين الذي ينتجه البنكرياس.

كيف يسبب مرض السكري فقدان الشعر

السبب وراء تساقط الشعر المرتبط بالسكري هو ضعف الدورة الدموية، لأن هذا المرض يدمر الأوعية الدموية ويسبب تراكم البلاك في الشرايين، مما يمنع تدفق الدم من عضو إلى آخر.

وتحتاج بصيلات الشعر إلى العناصر الغذائية للقيام بعملها. مع تعرض الدورة الدموية للخطر بسبب مرض السكري ، فإن العناصر الغذائية لا تصل إليه ، مما يجعل البصيلات ضعيفة ويسبب ترقق وفقدان الشعر.

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طرق علاج فقدان الشعر

تساقط الشعر يمكن أن يسبب صدمة لك، ولكن فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها معالجة تساقط الشعر الناجم عن مرض السكري.

إدارة مستويات السكر

الخطوة الأولى في السيطرة على تساقط شعرك، هي التحكم في مستويات السكر في الدم، وأفضل طريقة للسيطرة على نسبة السكر في الدم هي اتباع نظام غذائي صحي، عن طريق تناول الطعام المناسب، وتقليل كميات السكر وتناول المزيد من البروتين سوف يساعد على تحسين قوة الشعر وفروة الرأس.

يساعد التمرين المنتظم على خفض مستويات السكر في الدم وتشجيع توصيل الأكسجين إلى أطراف الجسم مثل فروة الرأس وبصيلات الشعر.

إضافة البيوتين إلى النظام الغذائي

البيوتين هو نوع من الفيتامينات الموجودة في الأطعمة مثل اللوز والبيض والفول السوداني والبطاطا الحلوة والبصل والشوفان، ووفقا لدراسة نشرت في مجلة الأدوية في الأمراض الجلدية ، فأن الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري لديهم مستويات منخفضة من البيوتين في الجسم، مما يسبب تساقط الشعر، ولهذا السبب ينصح أن تتحدث مع طبيبك حول مكملات البيوتين، حيث تبلغ الكمية الموصى بها هي 30 ملج يوميًا ، ولكن اسأل طبيبك عن المبلغ الذي يجب أن تتناوله إذا كنت مصابًا بمرض السكري.