سلطنة عمان تنظم أول تجمع للتوائم بمشاركة 3000 أخ

أقيم في عطلة نهاية الأسبوع يومي 22 و23 نوفمبر/ تشرين الأول، أول تجمع للتوائم في سلطنة عمان بمشاركة ثلاثة آلاف توأم.وشارك بالتجمع مجموعة من التوائم الثنائية والثلاثية والرباعية، بحضور أكثر من سبعة آلاف شخص في الجمعية العمانية للسيارات.واستمرت الفعالية لمدة يومين بوجود عدد كبير من المشاركين، حيث كان أطول التوائم عمرا من بين الحضور يبلغان من العمر 63 عاما وكان عمر التوأم الأصغر سبعة أيام فقط.

وشكر الرئيس التنفيذي لمركز خدمات الأعمال العماني "تساهيل" محمد بلوشي، جميع التوائم لحضورهم ولتكبدهم عناء السفر خصوصا أولئك الذين أتوا من مسندم وغيرهم ممن سافروا على بعد 1000 كيلومتر من ظفار.وتضمنت فعاليات المهرجان عروض متنوعة ورقص تقيديا ومحاضرات تثقيفية وتعليمية وعروض قدمها مجموعة من التوائم، بالإضافة لعروض سيارات واليوم الوطني التاسع والأربعين، بحسب موقع "الشبيبة".

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