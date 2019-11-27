شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. هذا التحليل يكشف عن أمراض نقص أو زيادة النحاس بالدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السيريلوبلازمين Ceruloplasmin هو بروتين يصنع في الكبد، ويخزن ويحمل النحاس من الكبد إلى مجرى الدم وإلى أجزاء الجسم التي تحتاجها، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على أهمية إجراء تحليل السيريلوبلازمين.

والنحاس معدن موجود في العديد من الأطعمة، بما في ذلك المكسرات والشوكولاتة وعيش الغراب والمحار والكبد، وهو مهم لكثير من وظائف الجسم ، بما في ذلك بناء عظام قوية، إنتاج الطاقة، صنع الميلانين (المادة التي تعطي البشرة لونها)، ولكن إذا كان لديك الكثير من النحاس أو القليل جدًا منه في دمك، فقد يكون ذلك علامة على وجود مشكلة صحية خطيرة.



تحاليل

أهمية اختبار السيريلوبلازمين

غالبًا ما يستخدم اختبار السيلولوبلازمين، إلى جانب اختبار النحاس، للمساعدة في تشخيص مرض ويلسون.

ومرض ويلسون هو اضطراب وراثي نادر يمنع الجسم من إزالة النحاس الزائد، يمكن أن يسبب تراكمًا خطيرًا للنحاس في الكبد والدماغ والأعضاء الأخرى.

كما يمكن استخدامه لتشخيص الاضطرابات التي تسبب نقص النحاس، وتشمل هذه:

-سوء التغذية، حالة لا تحصل فيها على ما يكفي من العناصر الغذائية في نظامك الغذائي.

-سوء الامتصاص، وهي حالة تجعل من الصعب على جسمك امتصاص واستخدام العناصر الغذائية التي تتناولها.

-متلازمة مينكس، مرض وراثي نادر وغير قابل للشفاء.

-بالإضافة إلى ذلك ، يستخدم الاختبار في بعض الأحيان لتشخيص أمراض الكبد.

-قد يطلب الطبيب إجراء اختبار سيريلوبلازمين إذا كنت تعاني من أعراض مرض ويلسون، وتشمل هذه:

-فقر الدم.

-اليرقان (اصفرار الجلد والعينين).

-الغثيان.

-ألم البطن.

-مشكلة في البلع و / أو التحدث.

-الارتعاش.

-مشكلة في المشي.

-التغييرات في السلوك.

قد تحتاج أيضًا إلى هذا الاختبار إذا كان لديك تاريخ عائلي لمرض ويلسون، حتى لو لم يكن لديك أعراض، تظهر الأعراض عادة بين سن 5 و 35 عامًا ، ولكنها قد تظهر في وقت مبكر أو لاحقًا في الحياة.

قد يكون لديك هذا الاختبار أيضًا إذا كنت تعاني من أعراض نقص النحاس وتشمل هذه الأعراض:

-جلد شاحب.

-مستويات منخفضة بشكل غير طبيعي من خلايا الدم البيضاء.

-ترقق العظام ، وهي حالة تسبب ضعف العظام وتجعلها عرضة للكسور.

-إعياء وتعب.

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-وخز في اليدين والقدمين.

قد يحتاج طفلك إلى هذا الاختبار إذا كان لديه أعراض متلازمة مينكس، وتظهر الأعراض عادة في الطفولة وتشمل:

ضعف الشعر وتشابكه.

-صعوبات التغذية.

-تأخر النمو.

-قلة العضلات.

-الصرع.

يموت معظم الأطفال الذين يعانون من هذه المتلازمة خلال السنوات القليلة الأولى من حياتهم، لكن العلاج المبكر قد يساعد بعض الأطفال على العيش لفترة أطول.

نتائج تحليل السيريلوبلازمين فى الدم

قد يعني المستوى الأقل من المعتاد من السيريلوبلازمين أن جسمك غير قادر على استخدام أو القضاء على النحاس بشكل صحيح، يمكن أن يكون علامة على:

-مرض ويلسون.

-متلازمة مينكس.

-مرض الكبد.

-سوء التغذية.

-سوء الامتصاص.

-مرض الكلى.

إذا كانت مستويات السيلولوبلاسمين أعلى من المعدل الطبيعي، فقد تكون علامة على:

-عدوى خطيرة.

-مرض القلب.

-التهاب المفاصل الروماتويدي.

-سرطان الدم.

-هودجكين سرطان الغدد الليمفاوية.

لكن المستويات المرتفعة من السيريلوبلازمين قد تكون بسبب حالات لا تحتاج إلى علاج طبي. وتشمل هذه الحمل واستخدام حبوب منع الحمل.