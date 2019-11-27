صور.. 700 دودة شريطية بدماغ ورئة رجل صينى تناول لحم خنزير غير مطبوخ جيدا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عثر الأطباء على أكثر من 700 من الديدان الشريطية في دماغ شخص صينى ورئتيه بعد شهر من تناول لحم خنزير غير مطبوخ بعد أن عانى من نوبات متواصله.
وكشف تقرير لصحيفة "ديلى ميل البريطانية" أن تشو تشونغفا ، البالغ من العمر 43 عامًا، اتقل بيض الطفيليات التانية السوليوم المعروف باسم الدودة الشريطية من لحم الخنزير الذى كان يتناوله لمدة شهر كامل غير مطبوخ جيدا إليه.
وعانى عامل البناء في هانغتشو ، عاصمة مقاطعة تشجيانغ في شرق الصين ، من نوبات منتظمة خلال الأسابيع القليلة التالية، وتقول التقارير المحلية إنه عندما ذهب إلى المستشفى ، كان يفقد وعيه.
قال الأطباء إن يرقات الدودة دخلت جسم تشو من خلال الجهاز الهضمي ثم شقت طريقها إلى المخ عبر مجرى الدم.
تلك اليرقات تدخل في أنسجة الجسم وتشكل الخراجات وتتحلل وتسبب الالتهابات وتمثل أعراض مثل الصداع المزمن ، العمى ، النوبات وخلل التوتر ، ولكن قد لا تظهر لسنوات بعد تناول اللحوم المحملة بالبيض.
تحدث عدوى داء الشريطيات الشريطية ، داء الشريطيات ، بعد تناول بيض الدودة الشريطية في لحم الخنزير الملوث أو غير المطهي، وتسبب خراجات الأنسجة الإصابة بمرض المثانة ، وهو أمر خطير بشكل خاص عند حدوثه في المخ أو الجهاز العصبي ، وهي عدوى تعرف باسم التهاب المثانة العصبي.
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