شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو النحت بالتبريد الرباعى والتساعى الأبعاد؟.. الدكتور وليد علي عبد الفتاح يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حلم الكثير من السيدات والرجال الحصول على جسم ممشوق وقوام رياضي، وقد دفع هذا الحلم الخبراء في عالم العلاج الطبيعي و التجميلي إلى استحداث الوسائل التجميلية المبتكرة التي من خلالها يتم تحقيق هذا الحلم لجميع مرضى السمنة و بدون جراحه تماماً.

الدكتور وليد علي عبد الفتاح اخصائي السمنة والنحافة والعلاج الطبيعي والملقب بـ "رسام القوام وصانع البسمة"، يجيب في حواره مع ”الخليج 365” عن التساؤلات المتعلقة بأحدث الأجهزة لنحت القوام وإنقاص الوزن.

* ما هي أحدث الأجهزة المستخدمة في إنقاص الوزن ونحت القوام؟

- ظهرت تقنية النحت بالتبريد المستخدم في نحت الجسم والتخلص من الدهون المتراكمة بشكل مزعج في مناطق معينة مثل منطقة البطن والأرداف و الذراع مع شد ترهلات الجلد .



مميزات للنحت بالتبريد الرباعي والتساعي الأبعاد

* حدثني أكثر عن تفاصيل تلك الأجهزة؟

- ظهرت العديد من الاجهزة الحديثة لنحت القوام مثل اجهزة الفوكس التراسوند والكرايو ليزر رباعي الأبعاد و المعروفة عندنا في مراكز الوليد بـ ( جلسات المستوى الـ 16 ) و النانو كرايو ليزر تساعي الأبعاد و المعروفة بـ ( جلسات المستوى الـ 36 ) و هذه الاجهزه هي من احدث التقنيات الآمنة، وذات النتائج السريعه في الشرق الاوسط و التي تعمل على اذابه الدهون في اسرع وقت و بلا رجوع .

* هل تلك الأجهزة آمنة على الصحة؟

- بالطبع هي امنه تمامًا على الصحه و ليس لها اي اضرار لانها ماركات عالميه و اجهزة ألمانية و ايطالية معتمده عالميا من منظمة الدواء الأمريكية و منظمة الصحه العالميه، كما انها تساعد على اذابه الدهون ونحت الجسم واعطاءه الشكل المناسب.

* ما هي مميزات تلك الأجهزة الحديثة؟

- من مميزاتها انها تضمن عدم عوده الخلايا الدهنيه مره اخري و امنة على صحه الانسان و لاتوجد لها اي اثار جانبيه، و أيضا تتميز بانها تقوم بنحت الجسم وتنسيق القوام من اول جلسه و من الممكن ممارسه الحياه العاديه بعد إجراءها دون الحاجه الي فتره نقاهه و مناسبه لجميع الاعمار .



معلومات هامة حول تقنية النانو 1ميزوثرابي

* ما هي تقنية الكريوليزر لنحت الجسم وكيف يتم استخدامها ؟

- الكريوليزر هي تقنية تجميلية تتم بدون جراحه يقوم فيها الطبيب المعالج بالتخلص من الدهون الزائدة و السلوليت المتراكم في مناطق معينة من الجسم هذه المناطق تشمل منطقة الخصر والذراعين والأرداف والساقين عن طريق تعريض تلك المنطقة الى مجموعة حزماتٍ من أشعة الليزر ذات الطول الموجي المحدد مما يحفز مادة الكولاجين في الجلد تحت درجات حرارة منخفضة من أجل اذابة الدهون المتراكمة تحت الدرجة سالب 5 و سالب 10 تحت الصفر مما يدمر الخلايا الدهنية ويتم تصريف الدهون خارج الجسم أما عن طريق النفس أو البول أو العرق .

* ما هي تقنية النانو ميزوثرابي؟

- هي عبارة عن وسيله للتخسيس الموضعي يتم فيها حقن بعض المواد التي تعمل على تقليل السلوليت في المناطق المعالجه، وليس لها اي اثار جانبيه، و تستخدم فقط في المراكز التابعة لي تحت اشراف طبي، لضمان عدم استعمال اي مواد ضاره للجسم، والميزه أيضا لها انها تعمل على تقليل وزن الجسم وتعمل على شد ترهلات الجلد.

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الدكتور وليد علي عبد الفتاح

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