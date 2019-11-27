طريقة حساب الحمل الدقيق

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 27 نوفمبر 2019 04:43 مساءً - يبدأ حساب الحمل مع تأخر الدورة الشهرية المنتظمة عن موعدها والتأكد من حدوث الحمل أولاً. يقدم لك الدكتور «عنان الشيخ» استشاري النساء والولادة، الطريقة الصحيحة لحساب الحمل الدقيق... حساب الحمل من المهم جداً أن تحسب الحامل لحملها لكي تتعرف على تطور جنينها وتطور حملها بحيث تحافظ على الاثنين معاَ، فهي بحاجة لمعرفة التغيرات التي تحدث لها لكي لا تقلق بخصوص أي عرض جديد.

الطبيب الألماني «فرانز نيجيلي» هو مخترع ومبتكر طريقة حساب الحمل المعتمدة حول العالم، وهي حساب تسعة أشهر وسبعة أيام منذ آخر دورة شهرية حدثت للمرأة المتوقع حملها.

هذه الطريقة صحيحة بشكل كبير وتعتمد في المراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة في الكثير من البلاد حول العالم. حساب الحمل بالأسبوع تعتبر فترة الأربعين أسبوعاً هي فترة الحمل عند كل النساء، لكنها تزيد وتنقص حسب كل امرأة وحسب فترة التبويض. فبعض النساء يحدث عندهن التبويض بعد انتهاء الدورة الشهرية مباشرة فهؤلاء يلدن قبل المرأة التي يحدث تبويضها بعد انتهاء الدورة الشهرية بأسبوع وهكذا. هل أجهزة السونار تحسب الحمل بدقة؟ Advertisements يظهر كيس الحمل بعد حدوث الإخصاب بخمسة أيام وهو يظهر من خلال تصوير السونار، وبذلك يمكن لجهاز السونار أن يحدد موعد الولادة المرتقب للحامل.

لا يمكن الاعتماد على أي طريقة فكل الطرق تقديرية.

هناك من يحسب الحمل بالتاريخ الهجري وهناك من يحسبه بالتقويم الميلادي، لذلك على الحامل توخي الدقة، لأن معظم الأشهر الميلادية تتراوح بين 30-31 يوماً بعكس الأشهر الهجرية. متى لا تستطيع المرأة حساب حملها؟ في حال الدورة الشهرية غير المنتظمة وضعف التبويض، فقد يحدث الحمل في حالات قليلة ولا تستطيع المرأة تحديد متى حدث التبويض. الولادة القيصرية أي سيدة يتم تقرير الولادة القيصرية لها، يتم إجراء الجراحة لها في الأسبوع الأول من الشهر التاسع، كي لا يزداد وزن الجنين وتحدث مضاعفات أثناء الولادة.

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