علاجات منزلية للزكام في فترة الحمل

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 27 نوفمبر 2019 04:43 مساءً - الحمل يزيد من إصابة الحامل بالزكام نتيجة تغير نظام جهاز المناعة الذي يصبح أقل قدرة على محاربة الأمراض، إضافة إلى حساسية بطانة الأنف التي تتأثر بالهرمون الذي يفرزه جسم الحامل، مما يزيد من انسداد الجيوب الأنفية وانتفاخها. عن أبعاد مشكلة الزكام مع الحامل وطرق علاجها، والوقاية منها يوضح الدكتور «بهاء حماد» استشاري طب النساء والولادة الآتي.

الزكام خلال الحمل

كلنا يصاب بالرشح والزكام، نتناول الأدوية للتعافي، لكن الحامل لا تستطيع اللجوء إلى الأدوية للتخلص من أعراض الرشح، خوفاً من إلحاق الضرر بجنينها أو إصابته بالتشوهات، مما يطيل من مدة إصابتها بالزكام...فيصبح الوضع أسوأ.

الحامل عرضة أكثر من غيرها للإصابة بالزكام ونزلات البرد، نظراً لعدم قدرة جسمها على محاربة أنواع الفيروسات التي تصيب جهازها التنفسي، والمعروف طبياً أن الزكام ليس خطراً على الصحة، لكنه مزعج في فترة الحمل إن لم يعالج بشكل صحي. مع الزكام تعاني الحامل من آلام بالرأس وشعور بالخمول...مما يعيق ممارستها لأنشطتها اليومية، كما أن انسداد الأنف يؤدي إلى ضيق في التنفس خاصة أثناء الليل وأثناء الراحة والنوم، فلا تحصل الحامل على القسط الكافي من النوم. كذلكعند التنفس تضطر الحامل إلى النفخ من الأنف بصورة متكررة، مما يشعرها بآلام في منطقة الصدر والبطن.

الوقاية خير من العلاج

للوقاية من الزكام، هناك طرق عدة:

الحرص على تناول الغذاء الصحي والأطعمة التي تحتوي على فيتامين C الموجود في الكيوي، الجوافة، الكرز الهندي، الجزر والفلفل الأحمر.

تجنب الاحتكاك مع أشخاص مرضى بالزكام أو نزلات البرد، حيث تزداد فرصة العدوى خلال فترة الحمل، مع عدم استخدام أو مشاركة الأدوات الشخصية مع أحد بالبيت أو خارجه.

الجلوس في الهواء النقي الصحي، وتهوية المنزل لمدة 10 دقائق على الأقل، حتى يتجدد الهواء في المكان المغلق، واعلمي أن الغشاء المخاطي تزداد حساسيته من الانتقال من مكان دافئ إلى بارد.

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العلاجات المنزلية

العلاج بالنعناع: امزجي مقدار ملعقة صغيرة من النعناع والقرنفل مع نصف كوب من الماء الدافئ، ثم استنشقي البخار الناتج من الخليط لمساعدتك على التخلص من انسداد الأنف المزعج، خصوصاً قبل النوم.

العلاج بالزنجبيل: ضعي ملعقة منه مع الماء واشربيه مع العسل الطبيعي أو السكر.

العلاج بالبابونج: ضعي ملعقة منه مع الماء المغلي واستنشقي البخار المغلي منه.

العلاج بالزعتر: ضعي كمية من أوراق الزعتر الطازجة في الماء واتركيه يغلي 5 دقائق، واشربيه دافئاً مما يساعد في تقوية جهاز المناعة لديك.

العلاج بالكرفس: اشربي كوبين من عصير الكرفس الأخضر كل يوم بعد تناول وجبة الإفطار والغذاء، ويمكنك إضافة الكرفس للغذاء أيضاً.

العلاج بالليمون: له مفعول سحري لاحتوائه على فيتامين C الذي يعزز جهاز المناعة ويساعد الجسم في إنتاج الكثير من خلايا الدم البيضاء التي تقاوم الفيروسات.

كما يمكن تناول الليمون المضاف إليه خليط من النعناع والزنجبيل لمدة 3 أيام، ويمكن الليمون مع الماء وإضافة السكر أو العسل ومحاولة استنشاق المزيج، ثم شربه.

العلاج بحبة البركة: اطحنيها طحناً خفيفاً، أضيفي إليها القليل من زيت الزيتون، وضعيها على النار حتى يبدأ الزيت في الغليان. واتركيها ليلة كاملة وصفيها قبل الاستخدام.