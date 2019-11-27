أعراض الحمل في الشهر الأول

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 27 نوفمبر 2019 04:43 مساءً - يطرأ على جسم الحامل في شهرها الأول العديد من التغيرات الجسمية التي تختلف من امرأة إلى أخرى، وفي توقيتها أيضاً. منهن من يظهر عليها بعد أسبوع أو أسبوعين، ومنهن من لا تشعر بأي أعراض خلال الأشهر الأولى. عن هذه التغيرات الجسمية، وكذلك التقلبات النفسية والمزاجية يحدثك الدكتور «وائل البنا» استشاري أمراض النساء والتوليد. أعراض الحمل المبكرة نزيف بدء الحمل أو نزيف الانغراس، حيث ينزل القليل من الدم من مهبل الحامل، مع غياب الحيض بعد أسبوع أو أكثر على الموعد المتوقع، وقد يكون هذا العرض مضللاً إذا كان الحيض لدى المرأة غير منتظم. الشعور بالتعب والإعياء حيث ترتفع مستويات هرمون البروجستيرون، مما يسبب الشعور بالإرهاق والنعاس، مع كثرة التبول نظراً لزيادة معدل الدم في الجسم، مع وجود نكهة معدنية غريبة في الفم، وشعور بالنهم والرغبة في تناول الطعام، أو النفور من بعض أنواع الأطعمة.

الحنان الثديي، حجم الثدي يزيد بشكل طبيعي مع بعض الألم والحساسية، ولكن يخف الألم بعد أسابيع قليلة، كون الجسم يعتاد على هذه التغيرات، ومن السيدات من لا تتحمل أن يُلمس ثديها أثناء الحمل، كما يحدث للمهبل احتقان دموي زائد يسبب بدوره زيادة في إفرازات المهبل وترطيب الفرج. Advertisements غثيان مع أو من دون تقيؤ يصيب الحامل في الليل أو النهار، البعض يصبن به مبكراً وأخريات بعد الشهر الأول من الحمل، والبعض لا يصيبهن على الإطلاق، ويمكن أن تشعر الحامل بألم خفيف في موضع أحد المبيضين مع احتمال ظهور قليل من الدم وبعض التشنجات في الرحم.

في الأسابيع الأولى للحمل تتعرض الحامل إلى القيء والإمساك، وعادة ما يكون هذا الإحساس بسيطاً يمكن التغلب عليه بتغيير الأكل نوعاً وكماً، خوفاً من الوصول إلى مرحلة متأخرة من الإحساس بالملل والضيق وحالة من الاكتئاب. تقلبات نفسية مزاجية: تحدث في بداية الحمل، حالة نفسية غير قابلة للتوقع؛ ينقلب ضحكها إلى بكاء، وقد تصبح سريعة التهيج والانفعال، ينتابها حالة من القلق والشك والشعور بالسعادة، إحباط، حزن، وتصبح مستويات الارتفاع والانخفاض أكثر وضوحاً مع تقدم الحمل.

كثير من السيدات تضعف ذاكرتهن أثناء الحمل، وذلك بسبب التغيرات الهرمونية، حيث إن زيادة مستويات هرموني الأستروجين والبروجستيرون في الدم تؤدي لسهولة التهيج والبكاء، سعادة لقدوم المولود وغضب وتفكير في المسؤولية التي ستلقى عليها. يتناقص عدد الممارسات الجنسية لتناقص الرغبة بنسبة 20 في المائة، في حين تتزايد الرغبة الجنسية عند البعض الآخر، مع تصاعد رغبة ملحة بالبحث عن الحماية والمساندة من شخص آخر قد يكون زوجها فيكثر ترابطها به، وقد يكون أهلها فتبتعد عن زوجها. الحمل الناتج عن ترتيب وتخطيط عادة ما يكون له تأثير مفرح وسعادة غامرة؛ إذ تعتقد الحامل أنها حققت شيئاً خاصاً، وأكدت أنوثتها أيضاً، عكس إحساسها بالحمل الناتج عن طريق الخطأ -لم يخطط له- ولكن ما أن يبدأ الجنين في الحركة بالشهر الرابع حتى يتحول الحمل إلى شيء مرغوب فيه.

في النهاية، ترقب الولادة عادة ما يمتزج بالخوف وعدم المعرفة والتشوق المصحوب بالاضطراب، لذا دعي زوجك يشاركك واشرحي له آلامك وتخوفاتك، وانتظرا معاً مولودكما الجديد. الرجل العربي بطبيعته لديه الشعور الأبوي، وهو في ذلك لا يحتاج إلى ترشيد.

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