أبوظبي تحتضن الجمعة مبادرة "مونشوت" لبحث علاج سرطان الأطفال

تستضيف أبوظبي، الجمعة، النسخة الـ2 من مبادرة "مونشوت" لدعم الأبحاث الطبية، التي تعتبر الأولى من نوعها التي تجمع نخبة من العلماء والباحثين وخبراء قطاع الصحة وصناع القرار العالميين، لمناقشة موضوع "الرعاية السريرية: سرطان الأطفال كمثال".

وتهدف "مونشوت" لإيجاد منصة لتشجيع العلماء ورواد الأعمال الباحثين عن حلول مبتكرة لمواجهة التحديات الهائلة التي تواجه المجتمع حاضرا ومستقبلا، بالإضافة إلى تعزيز مكانة الإمارات العربية المتحدة بين أبرز الدول التي تتبنى اقتصاد المعرفة.

وستوفر جمعية "البيت متوحد" لطلبة الجامعات الإماراتيين فرصة التواصل مع العلماء والشخصيات البارزة المشاركة في المبادرة التي تنظمها مجموعة "في بي إس" للرعایة الصحیة بالتعاون مع جمعية "البيت متوحد".

ويسلط الحدث العالمي الضوء على أهمية الابتكار في تحقيق تقدم أسرع ومعالجة قضية التوزيع غير المتكافئ لموارد الرعاية الصحية، كما يسعى لتشجيع رواد الأعمال في القطاعين العام والخاص للعمل مع كبرى الشركات الصحية العالمية، سعيا لتعزيز اقتصاد المعرفة في دولة الإمارات.

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وقال سيف علي القبيسي، رئيس مجلس إدارة جمعية البيت متوحد: "سعداء بمشاركتنا في هذه المبادرة المهمة التي تجمع عددا من أبرز الخبراء والمبتكرين في قطاع الرعاية الصحية حول العالم، كما تتيح لطلابنا الإماراتيين الموهوبين فرصة تطوير خبراتهم ليكونوا الأساس المستقبلي للقطاع الطبي في دولة الإمارات العربية المتحدة".

وأضاف: "توفر مبادرة مونشوت منصة لا مثيل لها وغير مسبوقة للمساعدة في سد الفجوة بين خبراء الصناعة في القطاعين الخاص والعام، ونحن نسعى جاهدين في جمعية البيت متوحد للمساعدة في جمع قادة الفكر وصناع التغيير لتحقيق تقدم أكبر في مجال الرعاية الصحية للمجتمع".

وتابع: "كان من دواعي سرورنا العمل مع شركائنا في مجموعة في بي إس للرعاية الصحية لتطوير حلول رعاية صحية من شانها أن تضع دولة الإمارات بين أفضل الاقتصادات القائمة على المعرفة في العالم."

ويرأس حلقة النقاش بالمبادرة، ستيفن هاربر، رئيس الوزراء الكندي السابق، والدكتور فريد مراد، الحائز على جائزة نوبل، وحمد عبدالله المحياس، نائب الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للضمان الصحي – ضمان، والدكتور أنيربان شاترجي، مستشار اليونيسف الإقليمي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا.

ويناقش كل من الدكتور سولومون زويدو نائب مدير مؤسسة بيل وميليندا جيتس، والدكتور شمشير فياليل، الرئيس والمدير الإداري لمجموعة "في بي إس للرعاية الصحية" كيفية مواجهة التكاليف المتزايدة للعلاج، وما الذي يجب القيام به لإحداث قفزة من التغيير لبناء النظم الصحية المستقبلية.

كما ينضم إليهم مجموعة من المتحدثين الخبراء تضم أطباء وعلماء من سانفورد بورنهام بربيس ميديكال ديسكفري، ومركز إم دي أندرسون للسرطان، وعيادة مايو كلينيك، وجامعة كاليفورنيا سان دييجو، وجامعة نيويورك أبوظبي، ومستشفى توام، وغيرها.