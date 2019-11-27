- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ناسا تنشر صورة لـ«نجم غريب» وتطلق عليه «انفجار الموت» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نشرت وكالة ناسا، يوم الاثنين الماضي، صورة لشكل غريب، وأطلقت عليه «انفجار الموت» لنجم ضخم يشبه الخفافيش، وتم التقاط الصورة الغريبة الملقبة باسم سديم الخفافيش خلال ملاحظة سديم الحجاب الشرقي.
ويعتبر سديم الحجاب بقايا كبيرة من المستعر الأعظم، وهي المرحلة التطورية الأخيرة لنجم عملاق، كما أسفر الانفجار عن زيادة سحابة الحطام، التي يشكل جزء منها سديم الخفافيش، كما ذكرت ناسا.
وتذكر ناسا أن النجم الذي خلق سحابة الحطام كان أكبر 20 مرة من الشمس، كما يقال إنها انفجرت قبل 8000 عام.
وسديم الحجاب بأكمله هو في الواقع شكل دائرة خشنة، وتقول ناسا إنه يغطي حوالي ثلاث درجات من السماء باتجاه كوكبة Cygnus.
وعند المقارنة نجد أن سديم الخفافيش داخل الحجاب يستغرق نصف درجة، مما يجعله بحجم القمر، حيث يقدر الحجاب بنحو 1400 سنة ضوئية من الأرض.
ومن جانبه نجد أن الصورة الصادرة عن وكالة ناسا، تظهر انبعاثات ذرات الهيدروجين باللون الأحمر، ويبدو أن الانبعاثات القوية من الأكسجين والنيتروجين زرقاء.
وفي غضون ذلك، أطلق الخبراء أيضًا على الجزء الغربي من الحجاب بمنطقة سديم مكنسة الساحرة بسبب شكلها المكنسي.
وتنوه ناسا عن صخرة إله الفوضى الفضائية القادرة على قتل الملايين أن تضرب الأرض في 10 تواريخ مختلفة، وفقا لما نشرته ذا صن.
كانت هذه تفاصيل خبر ناسا تنشر صورة لـ«نجم غريب» وتطلق عليه «انفجار الموت» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.