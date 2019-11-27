شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ممرضة ترقص على أنغام أغنية للكريسماس للترفيه عن طفلة مصابة بسرطان الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مقطع فيديو مبهج وطريف، رغم فجاعة الموقف، التقط أب فيديو لممرضة والتى تركت العمل للحظات وبدأت فى الرقص على أنغام أغنية من أغنيات عيد الميلاد "الكريسماس"، لتضفى ابتسامة على وجه ابنة الرجل والمصابة باللوكيميا "سرطان الدم".

تم تشخيص "بيرل مونرو" البالغة من العمر 3 سنوات بسرطان الدم الأسبوع الماضي وبدأت على الفور في العلاج الكيميائي، لذلك تم علاجها في مستشفى برينر للأطفال في وينستون سالم بولاية نورث كارولينا منذ ذلك الحين، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.



الطفلة الصغيرة



الممرضة مارسيا

ووفقًا لـ FOX8، فإن سرطان "بيرل مونرو" قابل للشفاء، حيث يعمل والدها تشاد تاكر كمراسل، ولكن بعد الجراحة والعلاج، كانت الإقامة في المستشفى ترهقها وتحبطها.

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حتى قررت الممرضة المتخصصة "مارسيا لوف بوينز"، الترفيه عنها وذلك بالرقص على نغمات " jingle bell rock".

مارسيا ضمن فريق متخصص من الممرضات لمتابعة مرضى السرطان، بدأت فى تشغيل أغانى الكريسماس على هاتفها، وبدأت ترقص للترفيه عن الفتاة الصغيرة المصابة باللوكيميا "بيرل مونرو"، وشقيقتها الكبرى كارسون.



الممرضة والطفلة