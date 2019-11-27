اسرار الصحة واوجاع في الجسم يسببها ألم الظهر

يمكن كشف اسرار الصحة من خلال بعض دلالات الجسم وعلاماته ومشاكله. ومن هذه الدلالات الاوجاع التي قد تصيب بعض مناطقه والتي يمكن ان تنتج كلها عن مشكلة في الظهر وتحديداً العمود الفقري. وهذه ابرز اسرار الصحة وخفاياها الجسدية والنفسية التي يمكن اكتشافها في هذه الحالة.

اوجاع يسببها ألم الظهر



اسرار الصحة التي تكشفها بعض اوجاع الجسم كثيرة وابرزها تلك المرتبطة بآلام الظهر مثل الصداع وألم اليدين والصدر والرقبة والمعدة والفخذين والارداف. فهو قد يكون السبب الخفي وغير الظاهر للكثير منها. وهذا ما يتطلب دائماً الذهاب الى المراكز الطبية من اجل اجراء الفحوصات اللازمة وكشف حقيقة المشكلة.



اذا تم الشعور بألم الرأس في الكثير من الاوقات اي بشكل متكرر او منتظم فهذا قد يرتبط غالباً بمشكلة في العمود الفقري. ولحلها من الضروري ممارسة التمارين الخاصة بالعضلات مع اللجوء الى التدليك المناسب. فهذا يساعد على الشعور بالارتياح لكن ليس لوقت طويل. ومن اجل التوصل الى الحل الدائم والتخلص من الوجع نهائياً يجب الخضوع للفحص الطبي اللازم لدى الطبيب الاختصاصي.

اقرئي أيضاً:

ألم اليدين



اذا تم الشعور بوجع في اليدين مترافق مع بعض الوخز او التخدر، من الضروري الذهاب الى عيادة الطبيب. ففي هذه الحالة قد يقوم الاختصاصي بتشخيص المشكلة وتحديد حدوثها عند المنطقة الواقعة بين الرقبة والعمود الفقري. وقد يطلب ممارسة بعض التمارين او اتباع بعض الاجراءات التي تساعد على التخلص من الوجع بشكل تام.

Advertisements

ألم في الصدر



لوجع الصدر اسباب كثيرة وفي هذه الحالة من الممكن ان يحدث عند مستوى القلب. وقد يمتد في بعض الاحيان الى منطقتي المعدة والامعاء. ومن ابرز اسرار الصحة التي يكشفها هذا هو وجود مشكلة في العمود الفقري وخصوصاً في الفقرات الواقعة في موازاة الصدر. وهذا يعني ايضاً انه من الضروري اللجوء الى الاجراءات الطبية اللازمة للتخلص من المشكلة بشكل تدريجي.

حساسية الفخذين



تتم احياناً المعاناة من ألم في منطقة الفخذين او الارداف. وهذا يشير الى حدوث مشكلة في الظهر ايضاً. ويحتاج تشخيصها الى الخضوع لفحوصات طبية خاصة والى اجراء التصوير المناسب للعمود الفقري لكشف السبب الحقيقي.

دلالات ألم الظهر النفسية



لا يكشف ألم الظهر اسرار الصحة الجسدية والاوجاع المرتبطة بها فقط، بل من الممكن ان يشكل ايضاً دلالة على الحالة النفسية وعلى صفات الشخصية.

• ألم في اسفل الظهر. قد يكشف هذا الوجع التمتع بشخصية مستقلة تماماً والرغبة الدائمة في التفلت من القواعد والالتزامات والمعايير الدقيقة. ويعني ايضاً حب التغيير والميل الى خوض المغامرات وان كانت غير محسوبة وغير مضمونة النتائج. ويشير هذا ايضاً الى الحرص على تلبية كل طلبات الآخرين اياً تكن الجهود التي يجب بذلها والوقت الذي يتعين اضاعته لهذه الغاية.

• ألم في وسط الظهر. من الممكن ان يكشف الشعور بهذا الالم عدم التمتع بالاستقرار على المستوى المادي والاحساس بالقلق والخوف من عدم تلقي الدعم اللازم. كما انه يشير في المقابل الى عدم القدرة على الاستمتاع بالحياة بسبب هذا التوتر والضغط النفسي الدائمين. وقد يدل هذا الوجع ايضاً على السعي الدائم الى الحصول على ثناء الاشخاص الآخرين وعلى اعجابهم والى بناء العلاقات المتينة والصداقات المثمرة والمفيدة في الكثير من المواقف والمناسبات. وهذا يعتبر ابرز اسرار الصحة النفسية والطباع والصفات التي يكشفها الشعور المتكرر بوجع الظهر.

