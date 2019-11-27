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شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الوقوف لمدة 5 ساعات يومياً يزيل الدهون! والان مع التفاصيل
الأربعاء 27 نوفمبر 2019
أشارت دراسة طبية أميركية، إلى أن الوقوف لمدة 6 ساعات يومياً من شأنه إزالة الدهون في الجسم بمعدل الثلث، محذرة من خطورة الجلوس لفترات طويلة لارتباط هذا السلوك الخاطئ بالإصابة بعدد من الأمراض.
ونظرت الدراسة في عادات وسلوكيات أكثر من 7000 بالغ وقامت بقياس مؤشر كتلة الجسم ونسبة الدهون ومحيط الخصر لكل مشارك، فوجدت أن الرجال الذين يقفون ربع وقت عملهم خلال اليوم انخفضت لديهم إحتمالات الإصابة بالبدانة بنسبة 32%، بينما أولئك الذين ظلوا واقفين نصف وقتهم قلّ خطر إصابتهم بالسمنة بنسبة 59%.
أما بالنسبة للنساء، فعبر الوقوف ربع أو نصف أو ثلاثة أرباع وقتهم خلال اليوم انخفضت لديهم النسبة إلى 35% و47% و57% على التوالي؛ وأوضحت الدراسة أن الوقوف أكثر من ثلاثة أرباع اليوم، أي أكثر من 6 ساعات لا فائدة منه.
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