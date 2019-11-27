أمور "صحية" تستعملها يومياً ضررها أكبر من نفعها

الأربعاء 27 نوفمبر 2019

هل تذكر كل المرات التي قررت فيها اختيار منتجات معينة أثناء التسوق دون غيرها، اعتقاداً منك بأنها صحية أكثر أو أقل ضرراً؟ لكن في الحقيقة، المظاهر قد تكون خادعة أحياناً.



فمن الصابون المعقم ومعجون الأسنان المبيض، إلى مرطب الجو، تعرّف فيما يلي إلى 4 أغراض ليست صحية بقدر ما تبدو، بحسب موقع "Health.com".

ليفة الاستحمام: ليفة الاستحمام ضرورية لتنظيف الجسم، لكن الليفة المصنوعة من أنسجة بلاستيكية تعتبر مكان تكاثر للبكتيريا والفطور والعفن. ولتفادي هذا، احرص على استعمال ليفة مصنوعة من أنسجة طبيعية، وحافظ عليها في مكان جاف وبارد. واستبدلها بشكل شهري.

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مرطب الجو: رغم أن مرطب الجو لديه عدة فوائد، إلا أن عدم تنظيف هذه الأدوات بشكل كافٍ يسبب تكاثر العفن ومسببات الأمراض فيها. لهذا، فرّغ الماء من المرطب ونشفّه بعد إيقاف الجهاز عن العمل، لأن العفن يتكاثر في الماء الراكد.

الصابون المضاد للبكتيريا: ليس هناك فرق في المفعول عند المقارنة بين استعمال الصابون العادي والصابون المخصص لمحاربة البكتيريا. لذا، لاداعي لاستخدام هذا النوع من الصابون، والعامل الأساسي للتنظيف يكمن في فرك اليدين جيداً ولفترة أطول.

معجون الأسنان المبيض: إن تبييض الأسنان باستعمال هذا النوع من المعجون لا يأتي بآثار جانبية، إذ تحتوي أنابيب المعجون المبيضة على مادة خشنة لحك سطح الأسنان وتنظيفه، والنتيجة هي تآكل مينا الأسنان بعد سنوات من الاستعمال.