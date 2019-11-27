دراسة: القليل من الكركم يومياً يقلل مخاطر أمراض القلب

الأربعاء 27 نوفمبر 2019

أكدت دراسة أن تناول القليل من الكركم يومياً يقلل مخاطر أمراض القلب بنسبة 50%، وبذلك يمكّنك من الحصول على نفس النتيجة لحماية القلب والأوعية الدموية بقدر ممارسة الرياضة.



وبحسب الدراسة إن صفار الكركم، بسبب مادة البوليفينول، هو السبب لتقوية وظيفة الأوعية الدموية وأكدت أن تأثيره مشابه لحصة من تمارين الإيروبكس.

وقد تم إجراء هذه الدراسة على نساء في سن انقطاع الطمث واللواتي تم ملاحظة زيادة وظيفة بطانة الأوعية الدموية لديهن، حيث لا يزال الجدل قائماً اليوم حول الفوائد العديدة للكركم، علماً أن الكركم يستخدم بشكل منتظم في الطهي الهندي والشرقي.

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لا يجب أن ننسى أن الكركم هو أيضاً عنصر مضاد للالتهابات وقادر على تخفيف جميع أنواع الالتهابات وإخفائها لفترة طويلة.

الكركم، بقدر الرياضة البدنية، هما طريقتان لحماية الجسم من المخاطر وسيكون استخدامهما معاً طريقة فعّالة مما لو تم تفضيل طريقة على الأخرى.

ينصح بتناول الكركم بشكل منتظم بجرعات معتدلة ومعقولة، وفي الوقت نفسه ممارسة الرياضة بشكل منتظم أو ممارسة المشي بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من هشاشة العظام والتهاب المفاصل.