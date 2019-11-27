خلال 24ساعة فقط.. طرق طبيعية للتخلص من القشرة للرجال والسيدات

الأربعاء 27 نوفمبر 2019

من الأسباب التى تؤرق الشباب والفتيات وجود قشرة بالرأس تسقط على ملابسهم أثناء تصفيف الشعر مسببة منظر غير لائق بوسامة وشياكة الإنسان فيشعر بالخجل من شكل القشرة على الأكتاف.



لذا تعتبر القشرة مشكلة يحاول الشباب حلها ويقع فى حيرة بين الشامبوهات والكريمات المعالجة للقشرة.

للقشرة اسباب تستدعي ظهورها ومن هذه الأسباب:

1-الاصابة بالفطريات والبكتريا التى تعمل على ظهور القشرة

2-استخدام الأمشاط التى تحمل العدوى(لابد من تخصيص مشط لكل فرد بالأسرة)

3- تغير الفصول مما يؤدى الى جفاف فروة الرأس مكونه قشر الشعر,

خلطة عصيرالليمون:

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يعتبرالليمون من أحسن المواد الطبيعية التي تعمل على تنظيف فروة الرأس والقضاء على القشرة، أضيفي عصير ليمونة واحدة بعد تصفيته الى لتر ماء ويشطف الشعر بعد غسله بالشامبو

الخل وماء الأكسجين

يعمل الخل وماء الأكسجين على محاربة قشرة الشعرو علاج الإكزيما. ولعمل محلول معالج لقشرة الشعر نقوم يخلط فنجان من الخل وفنجان من ماء الأكسجين تركيز 15% و15% و يوضع في زجاجة نظيفة ويرش المحلول على فروة الرأس مع التدليك ويترك لمدة 15 دقيقة ويشطف بالماء الفاتر.

زيت شجرة الشاي وجل الصبار

من فوائد زيت شجرة الشاي العمل على تقليل إفراز الزيوت الزائدة في فروة الرأس وخاصةً الشعر الدهني. نقوم يخلط مقدار من زيت شجرة الشاي ومقدار من جل الصبار ويوضع الخليط على فروة الرأس في المساء مع التدليك ويشطف في الصباح. وتكرر هذه الطريقة مرة في الأسبوع حتى القضاء نهائياً على القشرة.

خلطة بيكربونات الصديوم

من الطرق الرائعة والتي تعطي نتائج فعالة بيكربونات الصوديوم والتي تعمل على تقليل حمضية فروة الرأس مما يمنع نمو الفطريات. نقوم بأضافةملعقة من بيكربونات الصوديوم إلى نصف فنجان من الماء و تدلك فروة الرأس وجذور الشعر لمدة 3 دقائق، ثم يشطف الشعر بالماء الفاتر. وتكرر العملية مرتين في الأسبوع.