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شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب ظهور الهالات السوداء تحت العين! والان مع التفاصيل
الأربعاء 27 نوفمبر 2019
تعتبر الهالات السوداء من اهم المشاكل التي تعانى منها كل سيدة و فتاة , حيث انها تظهر في الوجه لتفقده لمعانه و بريقه و تعطيه مظهرا ملئ بالارهاق و التعب , مما يجعل كثير من الفتيات و السيدات يبحثن عن العديد من المنتجات و مستحضرات التجميل لاخفاء عيوب ما تحت العينين و خاصة الهالات السوداء .
ولكن دائما ينصح خبراء التغذية و الصحة بأنه بدلا من اخفاء الهالات السوداء , فانه يجب البحث عن السبب في ظهور هذه الهالات , حيث ان السهر بكثرة يعمل على ظهور الهالات السوداء و لذلك ينصح بالراحه التامة و النوم لفترات مناسبة , كما ان ارتداء نظاره طبية او نظاره الشمس من اسباب ظهور الهالات السوداء , و ان لم تكن المريضة تكثر من ارتداء النظاره التي تمنع الاوكسجين عن هذه المنطقة فتعمل على ظهور الهالات السوداء , فاننا ننصح فورا باجراء تحليل للدم ( صورة كاملة للدم ) .
فمع اجراء صورة الدم يتضح هل تعاني المريضة من فقر الدم ( الانيميا ) ام لاء ؟ و مع تحديد نسبة الانيميا في الدم يصف الطبيب فورا العلاج المناسب لتعويض نقص الحديد في الدم مع ضرورة تناول الغذاء و الوصفات المليئة بالحدديد مثل الكبدة و الباذنجان و غيرها ..
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