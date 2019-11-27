بيضة قبل النوم تقضي على الأرق

قدم أحد أطباء العلاج الطبيعي حلا سهلا للتغلب على الأرق الذي يرافق كثيرين وينغص عليهم النوم بهدوء، بل ويدفع البعض للاستيقاظ أغلب ساعات الليل.

ونصح الدكتور نيك بيتز، طبيب العلاج الطبيعي، بتناول بيضة مسلوقة قبل التوجه إلى السرير مباشرة، قائلا: "ستمنحك جودة نوم أفضل".

حسب موقع "ويل أند جود"، أشار الطبيب المتخصص إلى أن تناول البيض الذي يعد من مصادر البروتين، مسلوقا تماما أو نصف مسلوق أو مقليا ليلا، يساعد أكثر على النوم الجيد.

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وقال إن تناول بيضة قبل النوم بما يعادل 6 جرامات من البروتين، يمنح السكر في الدم توازنا معظم فترة الليل، موضحا أن السيدات أكثر عرضة لعدم انتظام الجلوكوز، ومن ثم يفرز الجسم "الكورتيزول" هرمون التوتر، الذي يجبرهن على الاستيقاظ أثناء النوم ليلا.

وذكر أن البيض من الأطعمة التي تحتوي على حمض التربتوفان الأميني الذي يساعدك على النوم فترة أطول؛ إذ يرسل إشارة إلى المخ بالتوقف عن العمل والاسترخاء، إضافة إلى أنه يحفز الجسم على إفراز هرمون الميلاتونين الذي يجعل الشخص يشعر بالنعاس.

ونصح بيتز من لا يحب تناول البيض قبل النوم باستبداله بوجبة خفيفة أخرى غنية بالبروتين، مثل الكاجو أو بولة كبيرة من الزبادي اليوناني أو نصف كوب من الحمص المحمص.

وقال: "يساعد النوم الجيد على إعادة إصلاح أنسجة الجسم، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكري وارتفاع الكوليسترول".

وينصح الخبراء أيضا بتجنب شرب الكافيين مثل القهوة والشاي والكولا قبل النوم بـ4 ساعات على الأقل، علاوة على تجنب تناول وجبات كبيرة الحجم قبل الذهاب إلى السرير، والحرص على تناول وجبة الإفطار يوميا.