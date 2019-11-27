صحة ورشاقة

السيسي يتدخل لإنقاذ حياة مسنة تعاني من المرض

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القاهرة - لايف ستايل

تدخل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لإنقاذ حياة مسنة تدعى "فريال محمد" تبلغ من العمر 65 عاما، بعد نشر صورتها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية. وطالب السيسي بسرعة نقل المرأة لأحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم والاطمئنان على حالتها الصحية، ورفع كفاءة منزلها وتوفير الأثاث اللازم.

وبناء على توجيهات الرئيس المصري، تحرك فريق التدخل السريع لوزارة التضامن الاجتماعي لمنزل المذكورة أعلاه، وتم نقلها لمستشفى دار الشفاء ومتابعة حالتها الصحية وتوفير كل الاحتياجات الطبية اللازمة، وقيام الوزارة برفع كفاءة منزلها وتوفير الأثاث المناسب.


وتعاني المسنة من أمراض السكر والضغط، وتتخذ من أحد أرصفة وسط البلد مقرا لها، وتقوم ببيع بعض الخردوات لتعيش من مكسبها البسيط.

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