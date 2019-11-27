شكرا لقرائتكم خبر عن شرب 4 فناجين قهوة يوميا يحميك من السكر وضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة حديثة نشرتها صحيفة The " Sun " البريطانية، إن شرب 4 فناجين من القهوة يوميًا يقلل خطر الإصابة بالنوع 2 مرض السكري، والسمنة.



القهوة بانواعها تحميك من مرض السكر والضغط والسمنة

أشارت دراسة جديدة، إلى أن تناول ما يصل إلى 4 فناجين من القهوة يوميًا قد يقلل من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة، ووجد الباحثون أنه حتى من يشربون القهوة منزوعة الكافيين يمكنهم الاستفادة من فوائدها، يمكن لخفض واحد إلى 4 فناجين من القهوة يوميًا أن يقلل من خطر الإصابة بمتلازمة الأيض" التمثيل الغذائى، و" التى تشمل الإصابة بالسكر والسمنة وارتفاع ضغط الدم " بين 2% إلى 44%.



دراسة جديدة تؤكد فوائد شرب القهوة

وقالت الصحيفة، توصى هيئة الصحة العامة البريطانية بتناولها لأنها تحمى من خطر الاصابة بمرض السكري من النوع الثانى، وارتفاع ضغط الدم والسمنة التي تؤثر على واحد من كل 4 بالغين.



فوائد شرب القهوة

وجد باحثون من جامعتي نافارى "Navarre "في إسبانيا، و كاتانيا "Catania " في إيطاليا أن هناك "علاقة بين استهلاك القهوة، وانخفاض خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

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لعشاقها القهوة مفيدة لصحتك

وقالت إستفانيا توليدو من جامعة نافار، إن التحليل أظهر أن استهلاك القهوة المعتدل يمكن أن يقلل المخاطر بنسبة 26 % في المتوسط.

وقالت إن جميع القهوة، المحتوية على الكافيين أو لا، تحتوي على مركبات الكافيين قد يكون لها أيضًا آثار مفيدة على الصحة، بما في ذلك البوليفينول، والتريجونيلين، والميلانويدين، والتي يعتقد أنها جميعها ذات خصائص مضادة للأكسدة، أو مضادة للالتهابات.



القهوة تحميك من الاصابة بالسكر والشغط

وقد اقترحت الدراسات السابقة أن الشاي، وخاصة الشاى الأخضر، يمكن أن يساعد في "تخفيف متلازمة التمثيل الغذائي.

وأضاف الباحثون، من معهد المعلومات العلمية عن القهوة" ISIC"، وهي هيئة تمولها شركات القهوة: "هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتوضيح الارتباطات بين القهوة ومتلازمة التمثيل الغذائي.