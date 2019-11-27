شكرا لقرائتكم خبر عن CDC يعلن عن إصابة 59 شخصا أمريكيا بالإشريكية القولونية.. والسبب "خس ملوث" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منهاCDC عن إصابة 59 شخصًا فى 15 ولاية أمريكية بـ الإشريكية القولونية بعد تناولهم الخس الروماني الذي يزرع في مزرعة في ساليناس ، كاليفورنيا، تم حتى الآن نقل 39 شخصًا إلى المستشفى ، ستة منهم مصابون بنوع من الفشل الكلوي.

ووفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل البريطانية" ينصح مسئولو الصحة بتجنب تناول الخس الروماني الذي يزرع في ساليناس ، كاليفورنيا.

وقد أصدر CDC الأسبوع الماضي رساله تحذيرية بضرورة تجنب الخس الروماني الذي يزرع في ساليناس ، كاليفورنيا ، والذي يرتبط بالأمراض.

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وتشمل الولايات التي تم فيها تحديد الحالات أريزونا ، كاليفورنيا ، كولورادو ، أيداهو ، إلينوي ، ميريلاند ، ميشيغان ، مينيسوتا ، مونتانا ، نبراسكا ، نيو جيرسي ، نيو مكسيكو ، أوهايو ، أوريغون بنسلفانيا ، تكساس ، فرجينيا ، واشنطن ، ويسكونسن، وتتراوح اعمار المرضى بين 3سنوات و 89 عامًا .

الإشريكية القولونية هي بكتيريا تعيش عمومًا في أمعاء الأشخاص والحيوانات الأصحاء، معظم السلالات غير ضارة ولكن القليل منها ، وخاصة E. coli O157 H7 ، يمكن أن يسبب التهابات حادة.

وفقًا لمايو كلينك ، ينتج O157 H7 سمًا قويًا ، يسمى Shiga toxin ، والذي يتسبب في تلف بطانة الأمعاء الدقيقة، تحدث الالتهابات من التماس مع براز البشر أو الحيوانات أو تناول الطعام الملوث أو شرب المياه الملوثة.

تشمل الأعراض عادةً الإسهال الدموي وتشنجات المعدة والغثيان والقيء التي تدوم عادةً من خمسة إلى سبعة أيام.

ويمكن أن يتعافى معظم المرضى دون علاج ، على الرغم من وجود حالات يصاب فيها الأشخاص بمشاكل خطيرة فى الكلى وهذه الحالة يحدث فيها تدمير غير طبيعي للصفائح الدموية وخلايا الدم الحمراء، يمكن لخلايا الدم التالفة أن تسد نظام ترشيح الكلى ، مما يؤدي إلى فشل كلوي يهدد الحياة ، وفقًا لمايو كلينك.