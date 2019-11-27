شكرا لقرائتكم خبر عن للأطفال السباحين.. هز الرأس لإخراج المياه من الأذنين يتسبب فى تلف الدماغ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت أبحاث حديثة أن هز الطفل رأسه لتنظيف المياه المحصورة من آذانه قد يتسبب في تلف في الدماغ، حيث يدعي الباحثون أن مقدار القوة التي يتطلبها إخراج القطيرات من قناة الأذن الحساسة يمكن أن يشكل خطرًا على العقول .

ويوضح فريق البحث وفقا لتقرير موقع " news-medical" أن سرعة الاهتزاز الذى يحدث عند محاولة إخراج المياه من الأذن يعادل كان حوالي 10 أضعاف قوة الجاذبية، مما قد يؤدي إلى تلف في الدماغ.

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مضاعفات هز الأذن لإخراج المياه

يمكن أن تتسبب المياه المحبوسة في الأذنين في إصابة الأذن الخارجية عادةً بما يعرف باسم "أذن السباح"، حيث تصل هذه العدوى إلى ذروتها في الأشهر الأكثر دفئًا عندما ينزل الكثير من الناس إلى الماء.

لذا يجب على الأشخاص الذين يقضون الكثير من الوقت في الماء أن يكوناو على دراية بأعراض أذن السباح والتي تشمل " الحكة داخل الأذن ، والإحساس بفقدان السمع قليلا، والسمع الخفي، والألم داخل الأذن"، وإذا تركت هذه الحالة دون علاج، فإن المضاعفات قد تصل إلى الوجه أو حتى العظام والغضاريف في الجمجمة.

طرق بديلة لإزالة المياه من الأذنين

تشمل بدائل هز الرأس لإزالة المياه المحبوسة في الأذنين ما يلي: