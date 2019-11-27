للأطفال السباحين.. هز الرأس لإخراج المياه من الأذنين يتسبب فى تلف الدماغ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت أبحاث حديثة أن هز الطفل رأسه لتنظيف المياه المحصورة من آذانه قد يتسبب في تلف في الدماغ، حيث يدعي الباحثون أن مقدار القوة التي يتطلبها إخراج القطيرات من قناة الأذن الحساسة يمكن أن يشكل خطرًا على العقول .
ويوضح فريق البحث وفقا لتقرير موقع " news-medical" أن سرعة الاهتزاز الذى يحدث عند محاولة إخراج المياه من الأذن يعادل كان حوالي 10 أضعاف قوة الجاذبية، مما قد يؤدي إلى تلف في الدماغ.
يمكن أن تتسبب المياه المحبوسة في الأذنين في إصابة الأذن الخارجية عادةً بما يعرف باسم "أذن السباح"، حيث تصل هذه العدوى إلى ذروتها في الأشهر الأكثر دفئًا عندما ينزل الكثير من الناس إلى الماء.
لذا يجب على الأشخاص الذين يقضون الكثير من الوقت في الماء أن يكوناو على دراية بأعراض أذن السباح والتي تشمل " الحكة داخل الأذن ، والإحساس بفقدان السمع قليلا، والسمع الخفي، والألم داخل الأذن"، وإذا تركت هذه الحالة دون علاج، فإن المضاعفات قد تصل إلى الوجه أو حتى العظام والغضاريف في الجمجمة.
طرق بديلة لإزالة المياه من الأذنين
تشمل بدائل هز الرأس لإزالة المياه المحبوسة في الأذنين ما يلي:
- قم بتصريف الماء من الأذن عن طريق إمالة الرأس وترك الجاذبية تؤدي وظيفتها.
- الضغط لمدة 30 ثانية تقريبًا وإزالته لمدة دقيقة وتكرار العملية 4 أو 5 مرات، كما يمكن إجراء ضغط من خلال نقع قطعة قماش في الماء الدافئ ثم فرك الأذن بها بلطف.
- البديل الآخر هو الجمع بين الكحول والخل نصف لصنع قطرة الأذن، حيث يساعد الكحول في تبخر الماء، ويمنع الخل نمو البكتيريا، ويتم إجراءه من خلال استخدام قطارة معقمة لوضع 3 أو 4 قطرات على الأذن، و بعد دقيقتين إلى 3 دقائق ، يمكن إمالة الرأس إلى الجانب للسماح للمياه بالتصري.
- يجب ألا يستخدم أي شخص طريقة قطرة الأذن هذه إذا كان لديهم التهاب أو ألم في الأذن أو طبلة الأذن أو ثقب فى الأذن.
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