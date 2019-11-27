شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة كينية لرعاية الطفولة: بنك للبن الأمهات ينقذ حياة الأطفال المبتسرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكدت منظمة صحة أفضل تحرك المجتمع إلى الأمام – باث" وهى أكبر منظمة غير حكومية لرعاية الطفولة في كينيا أن 90% من الأمهات في نيروبي يهبن لبنهن للبنك الذي دشنته حكومة كينيا خصيصا لحفظ لبن الأم هناك وأن 60% من أمهات الأطفال المبتسرين ممن لا يقدرن على إرضاع صغارهن يتعاملون بشكل دوري مع هذا البنك لتغذيتهم.

وذكرت المنظمة ـ في بيان اليوم ـ أن هذا البنك الذي أنشأته وزارة الصحة الكينية بالتعاون مع المركز الإفريقي لأبحاث الصحة والسكان في مارس الماضي يساعد الأمهات اللاتي يعانين ضعفا عاما مما يحول دون إرضاع أطفالهن الأمر أدى إلى التأثير سلبا على صحتهن على المدى الطويل.

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وبحسب التقارير الصادرة عن منظمة (باث) يسهم بنك ألبان الأمهات في كينيا في إنقاذ ما يقرب من 200 ألف طفل مبتسر سنويا.

وأثبتت دراسات نشرتها الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال أن لبن الأم يساعد الأطفال المبتسرين والمرضى على التعافي على نحو أسرع وأنه إذا تم تخزين لبن المتبرعات بصورة آمنة فإن ذلك يعد بديلا جيدا للأمهات اللاتي عجزن عن إرضاع صغارهن الأمر الذي يضفى المزيد من الأهمية على مبادرة السلطات الصحية في كينيا والتي حازت بشكل كبير على دعم النساء هناك.

وقالت فيث نجيرو المسئولة عن بنك لبن الأمهات الكيني أن عدد المتبرعات كان كبيرا منذ أن تم الإعلان عن المبادرة في مارس الماضي، موضحة أن 60 % من النساء الكينيات أكدن استعدادهن لإرضاع صغارهن من لبن الأمهات الذي تم تخزينه في البنك ما دفع القائمين على المبادرة إلى الاتجاه نحو توسيع نطاقها لتشمل عددا من المناطق الأخرى في كينيا.