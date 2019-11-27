شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو التهاب المثانة الخلالي .. وما هى أعراضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب المثانة الخلالي أو متلازمة ألم المثانة هو اضطراب مزمن معقد يتميز بألم المثانة في كثير من الأحيان مع تكرار الرغبة فى التبول، وفي بعض الحالات، قد يكون سبب التهاب المثانة الخلالى هو التهاب جدار المثانة أو القرحة الملتهبة في المثانة، فى هذا التقرير نتعرف على أعراض وعلاج التهاب المثانة الخلالى، وفقاً لموقع uclahealth.



التهاب المثانة

أعراض التهاب المثانة الخلالى

الألم في المثانة هو أحد الأعراض المميزة لالتهاب المثانة الخلالي ويزداد هذا الألم عادة مع امتلاء المثانة ويتناقص مع إفراغها من البول.

هناك أعراض أخرى يمكن أن ترتبط بالتهاب المثانة الخلالي وقد يتعرض كل فرد للأعراض بشكل مختلف، قد تشمل الأعراض:

-كثرة التبول.

-التبول سريعاً.

-الشعور بالضغط والألم حول المثانة والحوض والعجان (المنطقة الواقعة بين فتحة الشرج والمهبل).

-ألم الحوض.

-دم في البول.

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-قد يؤدي الإجهاد أيضًا إلى تكثيف الأعراض ، لكن الإجهاد لا يسبب حدوث الأعراض.

قد تشبه أعراض التهاب المثانة الخلالى مشاكل طبية أخرى، استشر طبيبك دائمًا للتشخيص حيث أنه من المهم استبعاد الحالات الأخرى.



التهاب المثانة الخلالى

علاج متلازمة ألم المثانة أو التهاب المثانة الخلالي

في كثير من الأحيان أكثر من علاج واحد ضروري لعلاج التهاب المثانة الخلالى على النحو الأمثل، بشكل عام، يوصي الطبيب عادةً بأبسط العلاجات.

وتركز العلاجات بشكل أساسي على تخفيف الأعراض، وقد تشمل:

-تغييرات نمط الحياة والتغييرات الغذائية، حيث أثبتت الأبحاث أن إدارة الإجهاد تساعد بعض المرضى الذين يعانون من التهاب المثانة الخلالى، وكذلك التخلص من الأطعمة الحمضية مثل: البرتقال والليمون قد يخفف الأعراض.

-العلاج الطبيعي: قد يتم تنفيذ تقنيات العلاج الطبيعي المناسبة لتخفيف آلام الحوض.

-الأدوية: هناك عدد من الأدوية عن طريق الفم التي قد تكون مفيدة لبعض المرضى.